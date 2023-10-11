حلمي النمنم يكشف تفاصيل شراء المضخات الألمانية لتدمير خط بارليف

كشف حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، عن كيفية شراء مضخات المياه الألمانية من أجل استخدامها في تدمير خط بارليف، في ضوء الاهتمام الكبير من الرئيس السادات بتفاصيل حرب أكتوبر دون أن يعلم أحد.

حلمي النمنم يتحدث عن حرب أكتوبر

وأضاف "النمنم"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن الاتحاد السوفيتي كان يرفض إعطاء أسلحة هجومية لأي دولة، وإنما تعطي أسلحة دفاعية للدول لتدافع عن حريتها واستقلالها، ومصر دخلت حرب أكتوبر بأسلحة دفاعية.

وتابع حلمي النمنم، أن مصر دخلت حرب أكتوبر بطائرات ميج 17 المتواجدة في الخدمة منذ عام 1952 أمام أسلحة متطورة للغاية من قبل الجانب الإسرائيلي، إذ أن العبقرية كانت تحويل الأسلحة المصرية الدفاعية لأسلحة هجومية وهزيمة الجيش الذي لا يقهر.

واستكمل، أن تدمير الساتر الترابي جاءت فكرته من خلال خرطوم المياه، وذلك من خلال إنشاء ساتر ترابي في دهشور، فنجحت مصر من خلال خبرة العميد باقي زكي يوسف باستخدام مضحات المياه، وتم شرائهم من ألمانيا، إذ كان هناك مراسل عسكري شهد الماكينة من المطافئ هناك، وجلبها إلى مصر في حقيبة دبلوماسية وتم شرائها من ألمانيا من قبل شركة مساهمة البحيرة على أنه سيتم استخدامها في استصلاح الأراضي.