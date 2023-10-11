انخفاض شديد لـ الدولار بعد معلومة عن قرار خطير لـ الفيدرالي الأمريكي

انخفض الدولار الأمريكي بشكل كبير، أمس الثلاثاء، بعد صدور تصريحات حذرة من قبل مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وقف رفع أسعار الفائدة

تراجعت سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى لها عند 4.618٪ من أعلى مستوى عند 4.887٪ بعد أن قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، إن البنك المركزي الأمريكي لا يحتاج إلى زيادة أسعار الفائدة أكثر من ذلك.

وقال بوستيك، في أحدث تصريحات ملسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي مقيدة بما فيه الكفاية، وأنه لا يرى أي ركود في المستقبل حتى مع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة إلى إبطاء الاقتصاد وخفض التضخم.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، وهو مقياس للعملة الأمريكية مقابل ستة عملات أخرى، نحو 0.19٪ إلى 105.75، وهو أقل بكثير من أعلى مستوى في 11 شهرا الذي سجله الأسبوع الماضي عند 107.34 بعد أن لامس أدنى مستوى هذا العام.

وينتظر المتداولون اليوم الأربعاء صدور محضر آخر تحرك لسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالإضافة إلى بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية يوم الخميس.

ويراقب المستثمرون أيضًا عن كثب الصراع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، على الرغم من توقف الشراء الأولي للدولار كملاذ آمن.