مصلحة الجمارك تعلن طرح بصل أحمر طازج للبيع

تعلن مصلحة الجمارك المصرية عن طرح عملية بيع " بصل احمر " طازج داخل اجولة شبكية بوزن 4980 كيلو بعدد 249 جوال مهمل رقم 5 لسنة 2023 ، الصلاحية حتى اكتوبر 2024 ، وذلك عن طريق الاتفاق المباشر اعمالا لنص المادة 71 من القانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية .

و بحسب الصفحة الرسمية لمصلحة الجمارك عبر "فيس بوك" أعلنت المصلحة أن مكان التخزين والمعاينة والاستلام جمرك السلوم.

كما اوضحت أن ثمن الكراسة 299 جنيه بالإضافة الى 14 % ضريبة القيمة المضافة وقيمة التأمين الابتدائي 20000 جنيه .

و اشارت إلى أن العطاءات تقدم لإدارة تعاقدات البيع بالديوان العام الدور الاول بمصلحة الجمارك داخل ميناء الإسكندرية في موعد اقصاه الاحد الموافق 15 اكتوبر 2023 الساعة الثانية عشر ظهرا.