بسعر زهيد.. موبايل Note 12 الأسطوري الأفضل في 2023

الهواتف الذكية من Redmi Note تحظى بشعبية كبيرة لدى المستهلكين. يتضح هذا من حقيقة أن أكثر من 338 مليون هاتف ذكي من Redmi Note تم بيعه حول العالم حتى سبتمبر 2023.

وعلى الرغم من التقارير التي تفيد بانخفاض الطلب نسبيًا هذا العام، إلا أن هناك هاتف ذكي واحد من سلسلة Note حقق أداءً استثنائياً على ما يبدو - وهو Redmi Note 12 5G. وفقًا للشركة، أصبح أسرع هاتف ذكي يعمل بنظام Android يتجاوز مليون شحنة في عام 2023.

Redmi Note 12 5G يثير الإعجاب بسعره المعقول

تم الإعلان عن ذلك في وقت سابق اليوم من قبل مقبض X الرسمي لشركة Xiaomi. وقالت الشركة: "يسعدنا أن نشارك أن هاتف #Redmi Note12 5G سجل رقماً قياسياً مذهلاً كأسرع هاتف ذكي يعمل بنظام Android يتجاوز مليون شحنة في عام 2023". هذه البيانات خاصة بالشحنات من يناير إلى يوليو 2023.

لطالما حققت الهواتف الذكية Redmi ذات الميزانية المحدودة أداءً جيدًا في السوق العالمية.

هاتف Redmi Note 12 5G المذكور هو هاتف ذكي متكامل بسعر أقل من 250 دولارًا. فيقدم الهاتف مواصفات ممتازة مثل شاشة نوع AMOLED المذهلة ذات معدل التحديث 120 هرتز، ومعالج جديد، واتصال 5G. كما أن الهاتف يتمتع بعمر بطارية لائق ولكن أداء الكاميرا كان محبطًا بشكل ملحوظ، خاصة في الإضاءة المنخفضة.

فإن Redmi Note 12 5G يأتي بشاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة بها دقة FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز وذروة سطوع 1200 نيت ومعدل أخذ عينات للمس 240 هرتز. مدعوم بشريحة Snapdragon 4 Gen 1 ، ويحتوي على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير. يوجد إعداد كاميرا ثلاثي على الهاتف، يتكون من مستشعر أساسي بدقة 48 ميجابكسل وعدسة ultrawide بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر آخر بدقة 2 ميجابكسل.