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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحدث ظهور لإمام عاشور بعد الإصابة| شاهد

صدى البلد

شارك إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر رفقة زميله بالفريق رامي ربيعة وزوجته حاملاً ابنتهم الصغيرة.


تعرض إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لإصابة خلال مباراة الفريق أمام منافسه الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

إصابة إمام عاشور 

وخرج إمام عاشور من مباراة الإسماعيلي بعد الإصابة بكدمة قوية أسفل الساق بجانب الكاحل مما أدي إلي ابتعاده عن المشاركة لمدة 10 أيام.


وبدأ إمام عاشور برنامج التعافي من الإصابة أمس وسط حالة اطمئنان من الجماهير بعد خروج اللاعب باكيا في المباراة مما أصابهم بالقلق أن تكون إصابته خطيرة قبل أن يخضع اللاعب للأشعة ويتم الاطمئنان على حالته الصحية.

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