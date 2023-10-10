إعلامي يكشف عن موقف كولر من موديست عقب أدائه مع الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي رفض حصول أنتوني موديست على أي راحة خلال الفترة الجارية من أجل تجهيزه للمباريات القادمة للفريق الأحمر.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "موديست حتى الآن لم يلفت أنظار جماهير الأهلي، ولم يقدم المستوى المأمول، وتم التعاقد معه بإصرار من جانب النادي الذي كان يسعى للتعاقد مع مهاجم جديد بعد رحيل محمد شريف".

وأضاف: "هل الأهلي تعاقد مع مهاجم يساعده خلال الشهور الثلاث المقبلة والذي يشهد مشاركة الفريق الدوري الإفريقي والدوري وكأس مصر وكأس العالم للأندية ثم بطولة السوبر للأبطال، أم تم التعاقد مع مهاجم يساعده النادي للعودة لمستواه فقط".

وأكمل: "كولر يعطي موديست فرصة في المباريات الأخيرة بشكل أساسي من أجل العودة لمستواه ولكن ذلك سلاح ذو حدين، وهل هذا في صالح اللاعب أم ضده، خصوصا في ظل الاحباط الذي تصدر للأهلاوية وانعكس بشكل واضح على وسائل الإعلام التي تقوم بتقييم اللاعب الفرنسي".

وزاد: "هل كان الأفضل اعطاء اللاعب دقائق بشكل متصاعد، أم الدفع به بشكل اساسي وحرقه في المباريات، اللاعب بالطبع وصل لـ35 عاما ولكن هناك لاعبين مصريين أكبر منه في الدوري المصري، وبالأرقام لديه أرقام مميزة قبل القدوم إلى الأهلي، ولكن هل اللاعب مقنع في المستطيل الأخضر".

وواصل: "هناك بعض المواقع قامت بتقييم موديست في ظل ظهوره بشكل متواضع أمام الإسماعيلي وكانت أرقامه غير جيدة، الأمر الذي جعل اللاعب محل انتقادات كثيرة بعد المباراة، فهل كان الأفضل التعاقد مع مهاجم جاهز، بدلا من ضم لاعب يحتاج للتجهيز أولا، وهل كان قرار كولر صحيح بالدفع به أساسيا أم الانتظار لحين تجهيزه والدفع به بشكل تصاعدي في المباريات".

وأتم: "لن نحكم على أنتوني موديست إلا بعد 8 مباريات على أقل تقدير".