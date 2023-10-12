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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض علي 12 متهما بينهم سيدتين لتورطهم في وقائع سرقات بالقاهرة

الشرطة
الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات ، حيث تم ضبط ١٢ متهما بينهم سيدة من المتورطين في وقائع السرقات .

فقد تم ضبط (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة 15 مايو) لقيامها بمزاولتها نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصرف الآلى ، عن طريق الإدعاء بمساعدتهم فى سحب الأموال من الماكينات ومغافلتهم والإستيلاء على كروت الفيزا الخاصة بهم وإستبدالها بأُخرى وسحب مبالغ مالية من حسابهم الشخصى عقب التحصل منهم على الرقم السرى ، وضبط بحوزتها (عدد 5 فيزا كارت بأسماء أشخاص مختلفة - مبلغ مالى).

وضبط (عاطل) لقيامه بإستقلال مركبة "توك توك" ومغافلة قائدها وإلقاء مسحوق الشطة على وجهة ودفعه خارج المركبة والإستيلاء عليها كرهاً عنه وضبط بحوزته مركبة "التوك توك" المستولى عليها ، وأرشد عن أخرى.

وكذا ضبط (شخصين) لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى مجال سرقة الدراجات النارية بأسلوب"قطع وتوصيل الأسلاك" بإستخدام سلاح أبيض ضُبط بحوزتهما ، وتم بإرشادهما ضبط 3 دراجات نارية مستولى عليها بمكان إخفائها.

وضبط (عاطلَين وحارس أمن بمدرسة كائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة) حال سيرهم بمركبة "تروسيكل".. وبحوزتهم (عدد 20 قطعة حديدية مُخردة- 2 أسطوانة لحام- أسطوانة غاز مُتصلة بجهاز لتقطيع الحديد) وإعترفوا بسرقة القطع الحديدية بإستخدام الأدوات المضبوطة حوزتهم من داخل المدرسة حراسة الثالث.

كما تم ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة (مجموعة من المشغولات الذهبية- مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية") من داخل إحدى الشقق السكنية بالقاهرة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات ومبالغ مالية من متحصلات الواقعة.

وضبط (إحدى السيدات) لقيامها بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات المساكن بأسلوبى "الطرق على الباب، المفتاح المصطنع" وإرتكابها واقعتى سرقة وبيع متحصلات ذلك النشاط الإجرامى لعميلان سيىء النية "تم ضبطهما".. وتم ضبط المسروقات (جهاز  "لاب توب"- 2 فيزا  كارد- - 2 كاميرا- 9 مفاتيح وشفره مصعد- 10 مفاتيح شقه مختلفين) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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