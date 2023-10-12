انطلاق بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها الثامنة

انطلقت صباح اليوم الخميس، منافسات بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها الثامنة والمقامة على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 12 وحتى 15 أكتوبر الجاري.

وكان الاجتماع الفني للبطولة قد أقيم مساء أمس الأربعاء بحضور الموريشي جيسون الحكم العام للبطولة بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة للوقوف على كافة اللوائح الخاصة باللاعبين ومعرفة القرعة النهائية للبطولة.

وانطلقت المباريات بخوض الأدوار التمهيدية لمنافسات "فردي الرجال - فردي السيدات - زوجي الرجال - زوجي السيدات - الزوجي المختلط".

ومن المنتظر، أن يحضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أو من ينوب عنه فعاليات حفل الافتتاح إضافة إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله، وعدد من قيادات الاتحاد الدولي والأفريقي للعبة.

وتشهد البطولة مشاركة 172 لاعبا ولاعبة يمثلون 25 دولة وهم: "البرتغال - موريشيوس - جنوب أفريقيا - ألمانيا - ماليزيا - إيطاليا - الإمارات - الهند - إنجلترا - الجزائر - الأردن - سيريلانكا - البحرين - استونيا - كينيا - فرنسا - كرواتيا - كندا - الدنمارك - لوكسمبورج - السعودية - بولندا - أوغندا - المجر - بالإضافة إلى مصر.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة حضور مكثف من قبل مسؤولي الاتحاد الأفريقي والدولي للعبة حيث ستستضيف القاهرة إلى جوار البطولة الدولية الدورة تدريبية الخاصة بالإدارة وتنظيم البطولات والمسابقات والتي سيحضرها عدد كبير من أعضاء ومجالس إدارات بعض الاتحادات القارية ولاعبين سابقين بهدف إثقالهم بالخبرات اللازمة.