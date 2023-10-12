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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نائب رئيس جامعة الأزهر يلتقي بعمداء الكليات ويناقش احتياجاتهم

صدى البلد

عقد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات والوجه البحري، اجتماعًا موسعًا ضم عمداء كليات الوجه البحري بطنطا. 

 

وذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، 

وخلال الاجتماع تناول نائب رئيس الجامعة عدة ملفات خلال الاجتماع تضمنت: ملف الجودة والاعتماد للكليات التي لم تحصل على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، حيث تم مناقشة التحديات بهذا الشأن، ووضع جدول زمني للتعامل معها

 

 كما تم تناول ملف التعليم والتعامل باللغة العربية الفصحى؛ حفاظًا على الهوية، وذلك من خلال التأكيد على ذلك في مجالس الأقسام العلمية والتوصية بتنظيم يوم علمي شهري بهذا الشأن.

كما ناقش نائب رئيس الجامعة خلال اللقاء الاهتمام بخطة الأبحاث العلمية؛ من أجل رفع تصنيف الجامعة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وناقش أيضًا ملف الإنشاءات بمختلف كليات الوجه البحري، موجها المركز الهندسي بمتابعة هذا الملف والعمل على متابعته بشكل دائم ومستمر، كما ناقش اللقاء احتياجات الكليات في ضوء الإمكانات المتاحة في الجامعة، وأيضًا ناقش أوضاع المدن الجامعية بقطاع الوجه البحري، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة لتسكين الطلاب والطالبات، كما ناقش اللقاء إمكانية توفير لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبي على أعضاء هيئة التدريس ورفع معاناة السفر إلى اللجنة الطبية بالقاهرة؛ للتيسير عليهم.

وفي ختام اللقاء وجه عمداء كليات الوجه البحري بطنطا خالص الشكر على هذه المتابعة الدائمة والمستمرة، مطالبين بعقد هذا اللقاء شهريًّا على أن تخصيص كل كلية موظفًا يكون معنيًّا بمتابعة ما ينتج عن كل اجتماع حتي يتحقق الهدف من وراء هذه اللقاءات بشكل جيد، ويكون له الأثر الطيب على النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية في كليات الوجه البحري بطنطا.

جامعة الأزهر نائب رئيس الجامعة رئيس جامعة الازهر

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