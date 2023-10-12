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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية: يجب تبني منظور شامل لمكافحة الإرهاب

السفير سامح شكري،
السفير سامح شكري، وزير الخارجية،

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه يجب  العمل على تجاوز عدم الاستقرار والتصدي للأفكار المتطرفة ووسائل التمويل والدعم الذي تتلقاه المنظمات الإرهابية.

وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته اليوم، الخميس، مع نظيره وزير خارجية ليتوانيا جابرييليوس لاندسبيرجيس، أن الهجرة غير الشرعية هي محل اهتمام حاليا، معقبا: “شرحت للوزير ما تضطلع به مصر من مسئولية فى إستضافة أعداد كبيرة من المهاجرين، وما نقوم به فى إطار استضافة هؤلاء على الأراضي المصرية، والعمل على تعزيز التعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي”.

وأكد أنه: “يجب تبني منظور شامل لمكافحة الإرهاب”.

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