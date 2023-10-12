رسميا.. كريستوف جالتييه مديرا فنيا للدحيل القطري

أعلن نادي الدحيل القطري، اليوم الخميس، تعيين الفرنسي كريستوف جالتييه مديرا فنيا للفريق.

وقال النادي القطري في بيان رسمي: "أكملت ادارة نادي الدحيل إجراءات تعاقدها مع المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه لتولي الإدارة الفنية للفريق الأول خلفاً للأرجنتيني هيرنان كريسبو".

ويعتبر جالتييه المولود في العام 1966، من الأسماء التي وضعت بصمتها مع الأندية الفرنسية، إذ نجح في التتويج بلقب كأس الرابطة الفرنسية مع فريق سانت إتيان، ولقب الدوري الفرنسي رفقة فريق ليل كما حقق لقبي كأس الأبطال والدوري الفرنسي مع فريق باريس سان جيرمان.

ويحتل الدحيل المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري القطري برصيد 10 نقاط.