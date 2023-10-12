عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 3.260 طن جبن أبيض ومشتقاته مجهولة المصدر بدمياط

جبن فاسدة
جبن فاسدة

قام فريق من مسؤولي الرقابة الغذائية بمديرية الصحة بدمياط ، بالمرور على 24منشأة غذائية تبين بالتحقق من الأوراق ان عشرة منها تدار بدون ترخيص ،إضافة الي وجود  منشأتين بهما خطر داهم على الصحة العامة  و قد تم تحرير اثنين و ثلاثون جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة.

 كما قامت الحملة بضبط 3.260 طن جبن أبيض و و مشتقاته مجهولة المصدر و متغيرة الخواص الطبيعية ، كما قاموا بإعدام مئتين و عشرون كيلو من الاغذية ااتالفة وغير الصالحة للاستهلاك الادمى و مئة و خمسة و عشرون لتر عصائر ومشروبات فاسدة كذلك زيت طعام  سبق استعماله..
و قد صرح الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط  أنه لا تهاون في عقاب و مجازاة المتهاونين بتعريض صحة الناس و حياتهم للخطر و المرض ..
 

 

دمياط الدكتور السيد عبد الجواد إستهلاك الآدمى الصحة العامة الصحة بدمياط بدون ترخيص صالحة للإستهلاك الآدمى غير الصالحة للاستهلاك الآدمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تحذير آرسنال لـ النني بسبب فلسطين|رد فعل مفاجئ من مصطفى محمد

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

تكليف للاعبين| قرار عاجل من رابطة الدوري الإنجليزي بشأن أحداث فلسطين وإسرائيل

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

بعد استبعاده من منتخب مصر.. مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور

ترامب يمتدح حزب الله .. والبيت الأبيض ينفجر غضبا

قرارات صادمة.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن الأسرى الفلسطينيين

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

موضوعات متعلقة

تعرف على الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مبنى ديوان عام محافظة دمياط

ترشيحاتنا

رد صادم من بايدن بعد سخرية ترامب من إسرائيل وتوبيخه لقادتها

استدعاء 3 آلاف مقاتل.. تصريحات مهمة للناطق باسم كتائب القسام عن "طوفان الأقصى"

تاياني: العلاقات المصرية الإيطالية ممتازة.. والقاهرة دائما مستعدة للحوار

الدوران الحاد للمواجهة.. الرئيس يشهد مناورات عبر تشكيلات مختلفة من الطائرات

رئيس الوزراء الفلسطيني يوجه تحذيرا شديدا للاحتلال الإسرائيلي

الأوراق المطلوبة للقيد بجدول تحت التمرين بنقابة الصحفيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أنيق وباروكة.. رانيا يوسف تثير ضجة في أحدث إطلالة

هل يمنع ليفربول محمد صلاح من مشاركة الفراعنة في أمم أفريقيا ؟

تريح الأعصاب وتنهي التوتر.. اكتشفي أضرار وفوائد الأشواجندا

بنطال غريب.. سمر يسري تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

3 مؤامرات.. انتشار أخبار زائفة ضد مصر والسيسي يحذر

بطلة غاوي حب.. سر اختفاء مريم قورة عن التمثيل وحقيقة زواج شقيقتها ملك

بقت عروسة.. كيف أصبح شكل جنى مقداد طفلة طيور الجنة |فيديوجراف

1800 جنيه| تراجع في أسعار الذهب.. هل الوقت مناسب للبيع؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ