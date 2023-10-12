ضبط 3.260 طن جبن أبيض ومشتقاته مجهولة المصدر بدمياط

قام فريق من مسؤولي الرقابة الغذائية بمديرية الصحة بدمياط ، بالمرور على 24منشأة غذائية تبين بالتحقق من الأوراق ان عشرة منها تدار بدون ترخيص ،إضافة الي وجود منشأتين بهما خطر داهم على الصحة العامة و قد تم تحرير اثنين و ثلاثون جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة.

كما قامت الحملة بضبط 3.260 طن جبن أبيض و و مشتقاته مجهولة المصدر و متغيرة الخواص الطبيعية ، كما قاموا بإعدام مئتين و عشرون كيلو من الاغذية ااتالفة وغير الصالحة للاستهلاك الادمى و مئة و خمسة و عشرون لتر عصائر ومشروبات فاسدة كذلك زيت طعام سبق استعماله..

و قد صرح الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط أنه لا تهاون في عقاب و مجازاة المتهاونين بتعريض صحة الناس و حياتهم للخطر و المرض ..

