صدمة لـ تويتر بعد تغيير اسمه إلى إكس

شهد موقع التغريدات تويتر تأرجحا في أرقامه وتراجعا ملحوظا في عد تنزيلاته على الهواتف بعد ما يقارب الشهرين من تغيير اسمه إلى إكس تحت إدارة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، تراجعت أعداد التنزيلات للتطبيق بشكل لافت للنظر، حيث أظهرت الإحصائيات التي قدمها موقع «appfigures» تراجعاً لم يشهده منذ عام 2017.

كما أوضحت التقديرات الشهرية انخفاضاً في الإيرادات لشهر سبتمبر بلغت نحو 4.8 مليون دولار.



ويُعتقد أن العلامة التجارية الجديدة قد أثرت على قابلية الاكتشاف والتعرف على المنصة، مما أدى إلى تقليل الجاذبية للأجيال الجديدة من المستخدمين.

وعلى الرغم من ذلك فلا يزال هناك بصيص أمل، حيث تظهر الإيرادات - رغم انخفاضها - أداءً أقوى مقارنةً ببداية العام.

وهناك توقعات بأن المنصة قد ترى ارتفاعاً في الإيرادات خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً مع الزخم الذي قد يأتي بفضل الانتخابات الأميركية المقبلة.