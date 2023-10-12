عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صدمة لـ تويتر بعد تغيير اسمه إلى إكس

موقع اكس
موقع اكس

شهد موقع التغريدات تويتر تأرجحا في أرقامه وتراجعا ملحوظا في عد تنزيلاته على الهواتف بعد ما يقارب الشهرين من تغيير اسمه إلى إكس تحت إدارة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك.

 

txt

الاتحاد الأوروبي يهدد إيلون ماسك بغلق X بسبب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

txt

الأهلي يتضامن مع غزة وإيلون ماسك يرفض حظر منشورات دعم فلسطين بمنصة "x"

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، تراجعت أعداد التنزيلات للتطبيق بشكل لافت للنظر، حيث أظهرت الإحصائيات التي قدمها موقع «appfigures» تراجعاً لم يشهده منذ عام 2017. 

كما أوضحت التقديرات الشهرية انخفاضاً في الإيرادات لشهر سبتمبر  بلغت نحو 4.8 مليون دولار.


ويُعتقد أن العلامة التجارية الجديدة قد أثرت على قابلية الاكتشاف والتعرف على المنصة، مما أدى إلى تقليل الجاذبية للأجيال الجديدة من المستخدمين. 

وعلى الرغم من ذلك فلا يزال هناك بصيص أمل، حيث تظهر الإيرادات - رغم انخفاضها - أداءً أقوى مقارنةً ببداية العام.

وهناك توقعات بأن المنصة قد ترى ارتفاعاً في الإيرادات خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً مع الزخم الذي قد يأتي بفضل الانتخابات الأميركية المقبلة.

تويتر الهواتف إيلون ماسك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تحذير آرسنال لـ النني بسبب فلسطين|رد فعل مفاجئ من مصطفى محمد

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

بعد استبعاده من منتخب مصر.. مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

رد صادم من بايدن بعد سخرية ترامب من إسرائيل وتوبيخه لقادتها

ترامب يمتدح حزب الله .. والبيت الأبيض ينفجر غضبا

تكليف للاعبين| قرار عاجل من رابطة الدوري الإنجليزي بشأن أحداث فلسطين وإسرائيل

موضوعات متعلقة

7 سيارات ضد البيئة.. هاري وميجان يثيران الجدل أثناء قمة الصحة العقلية

لا نملك سوى الدعاء..شباب يقدمون الدعم لشهداء فلسطين في ماتش خماسي بالشرقية|خاص

"ماتوا قبل ما ياكلوا".. أم فلسطينية تنعى أطفالها في مقطع هز القلوب

معادلات عن نظرية الزمكان..1.3 مليون دولار ثمن مخطوطة للعالم ألبرت آينشتاين في مزاد

العروسة الحامل| الزوجة : كسروا قلبي وأنا اللي ملبستش فستان فرح ..خاص

فدا الوطن والأقصى.. شاب فلسطيني ينعى 14 من أفراد أسرته

علماء : التغيرات المناخية تصيب المراهقين بالاكتئاب والاضطرابات

هل يساعد الذكاء الصناعي في العلاج النفسي؟ تفاصيل التحدث لمختص افتراضي

ترشيحاتنا

نسبة النجاح 100% .. إعلان نتيجة تخرج طلاب الكليات العسكرية

استقبال قنصل مصر العام في ميلانو لقداسة البابا تواضروس الثاني

قطع الكهرباء والمياه والوقود والغذاء.. أردوغان: الهجمات على غزة وصلت لحد المجزرة

دول غربية تطلب وساطة مصر للإفراج عن الأسرى الأجانب لدى حماس

الموظف صدمها بجملة| الزوجة وقعت مُغمى عليها لحظة استخراج شهادة ميلاد ابنها

في الذكرى الـ 50 لحرب أكتوبر.. الرئيس السيسي يقف تحية لشهداء الوطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من الجاهزة.. أجنحة الدجاج بالليمون والفلفل الأسود

إطلالة لافتة.. سالي عبد السلام تستعرض جمالها

إطلالة غريبة.. ديانا هشام تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير | شاهد

فستان أنيق وباروكة.. رانيا يوسف تثير ضجة في أحدث إطلالة

فيديو

أزمة في اتحاد الكرة .. مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة | فيديوجراف

مفاجأة في أسعار الأرز والسكر خلال أيام | فيديو

3 مؤامرات.. انتشار أخبار زائفة ضد مصر والسيسي يحذر

بطلة غاوي حب.. سر اختفاء مريم قورة عن التمثيل وحقيقة زواج شقيقتها ملك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ