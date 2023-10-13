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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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يوم “حلو” للفرق الوطنية| "ودية" و"قرعة إفريقيا" للمنتخب الأول.. الأولمبي يكسب.. وحكاية صورة النني بقميص فلسطين

منتخب مصر
منتخب مصر

مباراة مصر وزامبيا.. انتهت منذ قليل مباراة منتخب مصر أمام منتخب زامبيا، في اللقاء المقام وديًا ضمن استعدادات تصفيات كأس العالم والأمم الأفريقية، وانتهت أحداث المباراة بهدف للمنتخب الوطني مقابل لا شئ للمنتخب الزامبي.

وسجل اللاعب حمدي فتحي هدف المنتخب الوطني أمام نظيره الزامبي، وجاء الهدف بتمريرة عرضية من اللاعب أحمد سيد زيزو، على رأس اللاعب حمدي فتحي الذي تقدم في منطقة جزاء زامبيا وسجل الهدف في الدقيقة 94 من عمر المباراة. 

مباراة مصر وزامبيا

وتصدي محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب الوطني، عدد من التسديدات من قبل المنتخب الزامبي في مرمي المنتخب الوطني بكل براعة، وفشل لاعبو منتخب زامبيا في استغلال الفرص الهجومية في الشوط الثاني أمام المنتخب.

وفي الدقيقة 17 من عمر المباراة، تواجد محمد صلاح داخل منطقة جزاء زامبيا وسدد كرة قوية ولكن ابعدها مدافع زامبيا، وفي الدقيقة 28 وصل تريزيجية لاعب منتخب مصر بالكرة بمهارة رائعة لمنطقة جزاء منتخب زامبيا، وسدد أرضية قوية ولكن تمكن الحارس من ابعادها عن المرمى ببراعة.

النني وقميص علم فلسطين

وتداول رواد السوشيال ميديا صورة للاعب المنتخب محمد النني، أثناء ارتداءه قميص علم فلسطين، وزعم بعض الرواد أن صورة النني بقميص علم فلسطين قبل بداية مباراة مصر وزامبيا، لتضامنه مع فلسطين أمام جيش الاحتلال.

ولكن ظهر محمد النني في الصورة مرتديا شورت باللون الأحمر وهو ليس الزي الرسمي لمنتخب مصر، وبالبحث تبين أن تلك الصورة تم تداولها من قبل سنوات عديدة ماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وزعم البعض أنها صورة مفبركة للاعب محمد النني.

وتم تداول هذه الصورة القديمة من جديد علي موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، عقب إبداء محمد النني دعمه للقضية الفلسطينية وقام بتغيير صورة ملفه الشخصي لتصبح صورة المسجد الأقصى وعلم فلسطين.

مجموعة مصر في أمم إفريقيا 2023

وفي سياق متصل، سُحبت اليوم قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 والتي ستُقام في كوت ديفوار العام المقبل في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وأوقعت القرعة منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية مع منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق، ويتأهل أصحاب المراكز الأول والثاني في المجموعات، إضافة لأفضل 4 ثوالث.

وتُقام بطولة كأس الأمم الإفريقية بمشاركة 24 منتخبًا، على رأسهم منتخب مصر، الذي يبحث عن التتويج باللقب للمرة الثامنة في تاريخه، بعد غياب عن معانقة المجد منذ عام 2010.

المنتخب الأولمبي يهزم الأردن بثلاثية

وعقب فوز المنتخب الوطني علي منتخب زامبيا، فاز أيضًا المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، أمام نظيره منتخب الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت بينهما استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ويخوض المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي مباراة ودية ثانية أمام نظيره منتخب اوزبكستان استعدادا للمشاركة ضمن منافسات اولمبياد باريس 2024.

وتطير ظهر يوم الجمعة بعثة المنتخب الأولمبي  بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي إلى أوزبكستان لمواجهة منتخبها وديا يوم الاثنين المقبل ضمن برنامج الإعداد لاولمبياد باريس 2024.

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