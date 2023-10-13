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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سيدة بالغربية تستغيث: جسمي كله متبهدل جروح قطعية تحمل لفظ الجلالة

السيدة المصابة
السيدة المصابة

استغاثت سيدة تدعى نعمة، تبلغ من العمر 37 عامًا، بقرية الحداد التابعة إلى مركز ومدينة بسيون في محافظة الغربية، بالأطباء والمسؤولين مساعدتها في كشف لغز إصابتها بجروح قطعية محفورة بجسدها تحمل لفظ الجلالة الله دون أسباب.

وقالت نعمة في مداخلة هاتفية لبرنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، جسمي كله متبهدل جروح قطعية تحمل لفظ الجلالة ، لافتة إلى الأن المشكلة بدأت منذ 4 سنوات وذهب إلى العديد من الأطباء الأخصائيين بالأوعية الدموية والطب النفسي ولم أجد أي تفسير لحالتي".

تابعت،: "بكون قاعدة مع زوجي وفجأة بلاقي جروح قطعية في كل مكان بجسدي دون أي سبب معلوم مضيفة: الناس بقت خايفة تقرب مني أو تتعامل معايا وهناك بعض الأشخاص غير مقتنعين بروايتي وتهمونني بالصرع أو الجنوب وإصابة نفسي دون أن أشعر رغم أن ذلك حدث أمام زوجي.

استطردت، :" الدكاترة بيخيطوني من غير بنج من كتر ما بروح المستشفى كل شوية عشان أخيط جرح، تعبت كتير من الذهاب للأطباء والمستشفيات وعايزة حد ينقذني ومش قادرة استحمل والأطباء قالولي حالتك ملهاش تشخيص في الطب".

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