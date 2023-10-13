بمشاركة لاعب الأهلي.. منتخب تونس يتلقى خسارة قاسية أمام كوريا الجنوبية

تلقى منتخب تونس خسارة قاسية أمام مضيفه كوريا الجنوبية برباعية نظيفة، اليوم الجمعة، في مواجهة ودية جمعت المنتخبين على ملعب "استاد سيؤول كأس العالم".

شهدت المبارة مشاركة علي معلول علاب النادي الأهلي رفقة منتخب تونس ضد كوريا الجنوبية.

افتتح لي كانج إن، التسجيل لمنتخب كوريا الجنوبية في 55 ، ثم عاد نفس اللاعب لإضافة الهدف الثاني بعدها بدقيقتين.

وسجل ياسين مرياح، لاعب منتخب تونس، هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 67.

واختتم هوانج يوي أهداف اللقاء، بتسجيل الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في الشوط الثاني.

ويتواجد منتخب تونس في المجموعة الخامسة ببطولة أمم إفريقيا، رفقة منتخبات مالي وجنوب إفريقيا وناميبيا.

مجموعات بطولة أمم إفريقيا 2023:



المجموعة الأولى: كوت ديفوار، نيجيريا، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو

المجموعة الثانية: مصر، غانا، جزر الرأس الأخضر، موزمبيق

المجموعة الثالثة: السنغال، الكاميرون، غينيا، غامبيا

المجموعة الرابعة: الجزائر، بوركينا فاسو، موريتانيا، أنغولا

المجموعة الخامسة: تونس، مالي، جنوب إفريقيا، ناميبيا

المجموعة السادسة: المغرب، جمهورية الكونغو الديمقراطية، زامبيا، تنزانيا