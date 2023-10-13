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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اللجنة المنظمة لبطولة العالم البارالمبي للطائرة تتفقد ملاعب المنافسات بالعاصمة الإدارية

اللجنة المنظمة لبطولة
اللجنة المنظمة لبطولة العالم البارالمبي للكرة الطائرة

تفقدت اللجنة المنظمة لبطولة العالم البارالمبي للكرة الطائرة برئاسة الدكتور مصطفى صادق رئيس مجلس إدارة الاتحاد ، التى تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 8 إلى 18 نوفمبر المقبل على ملاعب نادى النادى بالعاصمة الإدارية ، الملاعب الرئيسية التى تقام عليها منافسات البطولة ، وملاعب التدريبات الخاصة  بالفرق المشاركة البالغ عددها 19 منتخبا للرجال ، و12 منتخبا للأنسات.

جاء ذلك فى حضور عصام شحاتة عضو مجلس ادارة ورئيس لجنة الملاعب والحكام بالبطولة ، ومعه كل من خالد الهلالى وإبراهيم الساعى ، فضلا عن تفقد اللجنة لقاعة المؤتمرات الرئيسية بالنادى .

صرح اللواء منصور درويش نائب رئيس مجلس الإدارة  والمتحدث الرسمي للاتحاد بأن الدكتور مصطفى صادق قد أعطى توجيهاته المختلفة للجان العاملة فى البطولة  بتكثيف العمل والاجتماع مع اللجان المختلفة للبطولة للوقوف على أدق التفاصيل لإنجاح البطولة.

يشارك في البطولة 19 دولة، هى الجزائر، والبرازيل، وكندا، والكونغو، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا العظمى، والهند، وإيران، واليابان، ونيجيريا، ورواندا ، والصين، وأوكرانيا، وأمريكا، ومنغوليا، وهولندا، وسلوفينيا، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

يذكر أن اللجنة المنظمة تعاقدت مع فنادق لإقامة منتخبات الدول المشاركة فى بطولة العالم ، وكذا أعضاء الاتحاد الدولي والحكام ، وضيوف مصر.

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