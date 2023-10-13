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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيسة قسم علم الحشرات بـ«علوم القاهرة» يعلن أسباب انتشار بق الفراش

صورة توضح بق الفراش
صورة توضح بق الفراش

أعلنت الدكتورة غادة محمد البسيوني، رئيس قسم علم الحشرات بكلية العلوم جامعة القاهرة، عن أسباب انتشار بق الفراش بشكل عام؛ بعد انتشاره خلال الفترة الماضية.

وقالت الدكتورة غادة محمد البسيوني، أن انتشار بق الفراش يأتي بسبب الأثاث والأخشاب المصابة بالبق، وعند نقلها إلى مكان آخر يتم انتشاره فيه.

وأوضحت أن مواسير المياه تعد سببا آخر في انتشار بق الفراش بشكل كبير، والأماكن العامة والملابس، كل هذه أسياب تعمل على سرعة انتشار.

انتشار بق الفراش

على الجانب الآخر، انتابت العالم حالة من الذعر؛ بعد انتشار حشرة البق في باريس، لذلك نلقي الضوء على الخطوات المتبعة، إذا تعرضت للدغة أو قَرْصة البق، حيث من المهم اتخاذ بعض الخطوات؛ للعلاج والوقاية من أي مشاكل صحية محتملة. 

ويُنصح باتباع الإرشادات التالية، بحسب ما نشره موقع “هيلثي”.

1- إزالة مكان القرصة: قم بإزالة ما يظهر على الجلد بعد قرصة البق، باستخدام أداة ملائمة، مثل ملقط أو فرشاة صغيرة، وتأكد من عدم استخدام أصابعك لإزالته لتجنب نقل الجراثيم إلى الجرح.

2. تنظيف المنطقة المصابة: قم بتنظيف المنطقة المصابة جيدًا باستخدام ماء وصابون معقم، فغسل المنطقة بلطف؛ لإزالة أي بقايا أو أجزاء من القرص.

3. وضع مطهر موضعي: استخدم مطهرًا موضعيًا لتطهير الجرح والوقاية من أي عدوى، ويمكن استخدام محلول مطهر مثل الكحول الطبي أو محلول اليود.

4. مراقبة الأعراض: قم بمراقبة أي أعراض غير طبيعية بعد التعرض للقرص، مثل احمرار شديد، ألم، تورم غير معتاد، أو علامات عدوى، فإذا ظهرت أي من هذه الأعراض؛ فمن المهم التوجه إلى مقدم الرعاية الصحية لتقييم الحالة وتلقي العلاج المناسب.

5. الحفاظ على النظافة الشخصية: احرص على الحفاظ على نظافة شخصية جيدة، وغسل اليدين بانتظام؛ للوقاية من أي عدوى أخرى.

النظافة الشخصية انتشار بق الفراش حشرة البق علوم جامعة القاهرة علوم القاهرة علم الحشرات مشاكل صحية كلية العلوم جامعة القاهرة

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