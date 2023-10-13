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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موافي يوجه نصيحة لطالب ارتكب ذنوبا: مفيش إنسان معصوم من الخطأ| فيديو

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن كل ابن آدم خطاء، ولا يوجد أي إنسان معصوم من ارتكاب الذنوب في حياته.

وعقب موافي، خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، على نص رسالة وردت إليه، جاء معناها: «أنا في بداية العام الدراسي الجديد، بس عملت حاجات كتيرة تغضب ربنا، ونفسي أفرَّح أمي وأبويا، ولكن بسبب الأعمال دي، خايف ربنا يعاقبني بيها، خايف أخيب ظن أهلي فيا، ومش أجيب مجموع كويس في الثانوية، من كُتر الأعمال دي مش عارف أدعى ربنا».

وأضاف  حسام موافي : أنصح كل إنسان بقراءة كتاب «رحلتي من الشك إلى اليقين»، للراحل مصطفى محمود؛ لأن هذا الكتاب سيساعدهم على فهم الكثير عن الله، والتقرب إليه.

الآيات القرآنية

وأوضح موافي، أن هناك العديد من الآيات القرآنية يمكن الاطلاع عليها، والتي تشير إلى “حنية الله على عباده”، كما أن الله يخاطب عباده في العديد من الآيات التي تبث الطمأنينة في نفوس كل الأشخاص الذين يرتكبون الذنوب.

وأكمل: الاستغفار والصلاة من أهم الأشياء التي تبث الطمأنينة في قلب كل إنسان، مشددا على أهمية صلاة الفجر، فهي تساعد الإنسان على التقرب إلى الله، موضحًا أن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به.

وأشار موافي إلى أن الله يمهل عبده للعودة والرجوع إليه مرة أخرى،  معقبًا: «العقاب والثواب مؤجل، قد يكون في الآخرة، وقد يكون في الدنيا، لو ربنا هيعاقب كل إنسان مقصر في الطاعة أو بيرتكب ذنوب؛ مش هنشوف حد بيعمل معصية، لو واحد بيشرب خمرة ولع قدامك بسبب الذنب ده؛ محدش هيشرب خمرة تاني».

وحذر موافي، كل إنسان، من أصحاب السوء؛ لأن أساس فساد الإنسان هو الصاحب السيء.

ربي زدني علم بداية العام الدراسي بداية العام الدراسي الجديد العقاب والثواب العام الدراسي الجديد الدكتور حسام موافي

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