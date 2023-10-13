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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو: الحرب ستستغرق وقتا.. والتقيت وزير الدفاع الأمريكي لتأمين الأسلحة المطلوبة

نتنياهو
نتنياهو

أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 إنه التقى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لتأمين الأسلحة المطلوبة.

ويجري وزير الدفاع الأمريكي، زيارة إلى تل أبيب، اليوم الجمعة، معلنا دعمه الكامل للعمليات الإسرائيلية ضد المقاومة الفلسطينية وقطاع غزة، في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس السبت الماضي ضد مستوطنات غلاف غزة.

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال إن الحرب التي سيخوضها ستستغرق وقتا، زاعما "ولكن سننتصر وندمر حماس"، بحسب ما أوردته شبكة "سكاي نيوز".

وأكد نتنياهو أن إسرائيل متحدة في الحرب التي تخوضها.

وكان الاحتلال الإسرائيلي أصدر تحذيرا لسكان قطاع غزة في وقت سابق من اليوم الجمعة، بضرورة التوجه من شمال القطاع إلى جنوبه قرب الحدود المصرية، ورغم نزوح عدد من الفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة إلا أن الاحتلال الإسرائيلي قصف قوافل النازحين وارتكب مجزرة جديدة ضد الشعب الفلسطيني.

يأتي ذلك بعد أسبوع من المواجهات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة بعدما أطلقت حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي 7 أكتوبر 2023، وردت قوات الاحتلال بقصف عنيف على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 1799 فلسطيني بينهم 583 طفلا إلى جانب اتخاذ إجراءات تعسفية على رأسها قطع الكهرباء والمياه والوقود ما تسبب في أزمة إنسانية مروعة في قطاع غزة.

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