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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعباءة واسعة.. إطلالة هيفاء وهبي في السعودية تثير الجدل

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

شاركت النجمة هيفاء وهبي  صورا جديدة لها، خلال تواجدها في المملكة العربية السعودية، حيث شاركتها لمتابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة ساحرة ومحتشمة.

 

تفاصيل إطلالة هيفاء وهبي

 

وظهرت هيفاء وهبي في الصور، وهي عباءة واسعة باللونين الأسود والذهبي وبأكمام طويلة تنتهي بشراشيب من نهايات الأكمام ونهايات العباءة، وقد اختارت حقيبة من الجلد اللامع باللون الأخضر القاتم.

 

 

وتركت هيفاء وهبي شعرها منسدلا على كتفيها، بتسريحة انسيابية وناعمة، وهو ما أبرز من رقة إطلالتها.

 

واختارت هيفاء وهبي، بعض اللمسات الناعمة من المكياج، والتي تعتمد على الألوان الترابية، وقد اختارت اللون الكشميري للشفاه، مع الكحل الأسود، والماسكرا، والآي لاينر.

 

وأكملت هيفاء وهبي إطلالتها، ببعض الإكسسوارات، حيث اختارت قرطين وأسورة وخاتما باللون الذهبي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء هيفاء وهبي إطلالة هيفاء وهبي تفاصيل إطلالة هيفاء وهبي النجمة هيفاء وهبي

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