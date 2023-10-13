كليات جامعة القاهرة تعلن موعد غلق باب التظلمات على نتائج دور سبتمبر

أعلن الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، عن موعد غلق باب الالتماسات على نتائج دور سبتمبر لعام 2023.

وقال الدكتور أحمد بلبولة، إنه تم فتح باب التظلمات على نتائج دور سبتمبر بداية من نهاية الأسبوع الماضى و حتى يوم الإثنين الموافق 16 أكتوبر الجاري، لطلاب الفرقة الرابعة لاستخراج شهادات التخرج و بيان النجاح الخاص بهم .

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر، تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول إعلان جامعة ستانفورد الأمريكية قائمة أعلى 2% من علماء العالم الأكثر شهرةً في مختلف التخصصات وعددهم حوالي 160 ألف عالم من 149 دولة اعتمادًا على قاعدة بيانات Scopus في 22 تخصص علمي و 176 تخصص فرعي للباحثين المتميزين بحثياً.

وأعلن الدكتور الخشت، أن قائمة ستانفورد تضمنت عددًا كبيرًا من علماء جامعة القاهرة بإجمالي 79 عالمًا في القائمتين سواء المجمل من 2011 حتى 2022 أو أخر إصدار 2023 حيث تضمنت قائمة هذا العام علماء من 11 كلية (بزيادة مقدارها 8% عن العام السابق) مقارنة بإجمالي عدد 73 عالمًا بإصدار 2022 ممثلين لعدد 9 كليات من كليات الجامعة ومقارنة بعدد 74 و 55 عالمًا خلال الأعوام السابقة (2021 و 2020 على التوالي) وبذلك تتصدر جامعة القاهرة كافة الجامعات المصرية والمراكز البحثية بكل السنوات منذ 2020 وحتى الآن.