باحث سياسي: إسرائيل تضع مبررات لعمل إبادة جماعية في غزة

قال محمود سلامة، باحث سياسي، إن الجيش الإسرائيلي ينفذ خطة ممنهجة لطرد الفلسطينيين من أرضهم في قطاع غزة تحديدًا، وذلك من خلال منشورات لإخلاء القطاع خلال 24 ساعة، كواحد من الأمور التي تم استنكارها من القيادة المصرية، وذلك ظهر من خلال بيان صدر من الخارجية المصرية يرفض ما يحدث بشكل واضح.

باحث سياسي يتحدث عن فلسطين

وأضاف "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن المدة الذي أرسلها الجيش الإسرائيلي غير كافية لنزوح الفلسطينيين من الأرض، إذ أن الحديث عن 1.1 مليون وفق التصريحات الرسمية المتواجدين في قطاع غزة، ومطالبين بإخلاء شمال القطاع وجنوبا خلال أقل من 24 ساعة.

وتابع الباحث السياسي، أن إسرائيل تضع مبررات من أجل إبادة جماعية على الأراضي الفلسطينية، قوات الاحتلال الإسرائيلي تبرر لنفسها من خلال هذا التحذير للمدنيين قبل أن تقوم بالاجتياح البري للقطاع، وهذه هي خطة ممنهجة، ودعم غربي منقطع النظير لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، والدفع بقوة للاتجاه في الجنوب ومنها للحدود المصرية.