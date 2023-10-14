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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مؤسسة أبو العينين تشارك بقافلة ضخمة لدعم الشعب الفلسطيني ضمن جهود التحالف الوطني

صدى البلد

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، شاركت مؤسسة أبو العينين الخيرية في القافلة الضخمة التي أطلقها التحالف الوطني لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين في غزة،  تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية. 

وشاركت مؤسسة أبو العينين، بتقديم 30  طن مواد غذائية و2000 لحاف وعدد ضخم من المتطوعين. 

 كما شاركت في حملة التبرع بالدم لصالح أشقائنا المصابين والجرحى في غزة بتعليمات من النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس الادارة ووكيل البرلمان الذي وجه بوضع كل الإمكانيات لمساندة ودعم اهالينا في غزة وفلسطين. 

وأكدت سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس الادارة، أن مؤسسة أبو العينين كعضو مؤسس فى التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، شكلت فريق عمل من قياداتها للمشاركة فى القافلة الضخمة التي أطلقها التحالف الوطنى لدعم أهالى غزة من خلال تقديم أقصى ما يمكن من مساعدات فى أقصر وقت ممكن، وقد تم تجهيز 30 طن مساعدات غذائية و2000 لحاف. بصورة عاجلة.

وقد شاركت المؤسسة ومتطوعيها في حملة التبرع بالدم، كما تم شحن المساعدات في ساعة مبكرة من صباح اليوم وفي طريقها إلى أشقائنا في فلسطين الذين ندعو لهم من قلوبنا بالنصر. 

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