عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

للمصريين بالخارج| خريطة استثمارية بأهم المشروعات وحجم التمويل المطلوب. .ونواب : لابد من الاستفادة بخبرات المغتربين في تنمية الاقتصاد المصري

السفيرة سها جندي،
السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة

برلماني: تعريف المصريين بالخارج بالفرص الاستثمارية بمصر يدعم نمو الاقتصاد

برلمانية: دمج المصريين بالخارج بخطط التنمية سيعزز من قيمة الاقتصاد المحلي

برلمانى : لابد ن تبسيط اجراءات المشروعات الخاصة بالمصريين بالخارج 

برلمانى : تواصل دائم لوزارة الهجرة مع أبناء الدولة لحل مشكلاتهم 

 

 

عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء مع المستثمرين المصريين بالخارج، عبر "فيديوكونفرانس" دعت إليه الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، كمتحدث رئيسي، للحديث عن فرص الاستثمار التي تطرحها الحكومة المصرية.

وذلك في اطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها الهجرة للمستثمرين المصريين في الخارج، للتعريف بفرص الاستثمار في مصر، واستعراض الناجح منها علي وجه الخصوص، بجانب الفرص العديدة المتاحة خلال المرحلة الحالية، تفعيلا لوثيقة سياسة ملكية الدولة وخطة تخارج الحكومة من عدد من المشروعات لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية والاستثمار في الدولة. لتكون لهم فرص متساوية مع مختلف المستثمرين حول العالم للاستفادة من المطروح من مشروعات ناجحة. حيث جاء الاجتماع الاول في هذه السلسة مع السيد ايمن سليمان الامين التنفيذي للصندوق السيادي في مصر.  

من جانبها، أكدت السفيرة سها جندي أن القيادة السياسية تولي بالغ اهتمامها بتهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بنية الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لدعم الاقتصاد الوطني، وإدماج المصريين بالخارج في خطط التنمية المستدامة 2030.

وفي هذا السياق، أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالاهتمام الذي تحصل عليه فئة المصريين بالخارج من الدولة، موضحين أهم فوائد دمجهم بخطط التنمية.

في البداية، قال النائب محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن الفترة الراهنة تتطلب التركيز علي وجود استفادة متبادلة بين فئة المصريين بالخارج والدولة، فيما يتعلق بتعزيز وتنمية حجم الاستثمارات في مختلف المجالات، معقبا “ المصريين بالخارج يمتلكون خبرات عالية لابد من افادة وطنهم بها”.

و أضاف “ الصعيدى ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن أن اجتماع وزيرة الهجرة ووزير قطاع الأعمال مع مجموعة من المستثمرين المقيمين بالخارج، في إطار التعريف بالفرص الاستثمارية بمصر، كان من أهم المطالب الذي تقدم بها في وقت سابق، لذا فإن عقد هذا الاجتماع هو بمثابة استجابة سريعة من وزيرة الهجرة.

وأشار عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، إلي أهمية تبسيط إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية لفئة المصريين بالخارج والتحرر من القيود الروتينية حتى يتم تحفيزهم علي المشاركة التنموية في ظل دعم الحكومة لهم من خلال منحهم العديد من التسهيلات لعل أبرزها تخصيص الأراضي اللازمة للمشروعات.

وتابع النائب : كما أؤيد فكرة إنشاء شركة لاستثمار مدخرات المصريين بالخارج تكون عضوية مجلس الإدارة الخاص بها بتشكيل كامل وحدهم، أيضا لابد من التركيز علي معرفة احتياجات السوق لمضاعفة الانتاج والتصدير بما يدعم زيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة.

ومن جانبه، قال النائب ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن العديد من المصريين بالخارج يآملون في إقامة مشروعات استثمارية داخل الوطن الأم، كى يدعم الاقتصاد الوطنى بخبراته العملية التي اكتسبها ويتم توظيفها بما يسهم في تنمية الدولة المصرية. 

و أكد “ امام” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن إجتماع وزيرة الهجرة ووزير قطاع الأعمال مع مجموعة من المستثمرين المقيمين بالخارج، في إطار التعريف بالفرص الاستثمارية بمصر، يوضح مدى قوة العمل والسعى علي تعزيز مستوى الاستثمارات سواء كانت المحلية أو الأجنبية، معقبا “ أري بالفعل نماذج من المصريين بالخارج تبحث عن أي فرصة استثمار داخل الوطن وبالتالي لابد من دعمهم”.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، عن أهم العوامل التي تسهم في زيادة مشاركة المصريين بالخارج فيما يتعلق بنمو الاستثمارات، وهى تسهيل وتبسيط إجراءات تراخيص المشروعات من خلال القضاء علي البيروقراطية الإدارية ومكافحة أي نوع من التعقيدات، فضلا عن تسهيلات مختلفة بالمناطق الصناعية واللوجيستية.

وأضاف النائب : أقترح إنشاء موقع حكومى اخباري خاص بفئة المصريين بالخارج يوضح لهم كافة الفرص الاستثمارية القائمة بمصر لا سيما التعريف بالمشروعات القومية الجاري تنفيذها والترويج لها مما يمكنهم من حُسن استغلال هذه الفرص.

فيما أشادت النائبة غادة عجمى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بحالة التواصل المستمرة بين وزارة الهجرة والمصريين بالخارج، في العديد من الملفات لعل أبرزها تفعيل دورهم في تحقيق التنمية للإقتصاد القومى.

وأضافت “ عجمى” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن اجتماع وزيرة الهجرة ووزير قطاع الأعمال مع مجموعة من المستثمرين المقيمين بالخارج، في إطار التعريف بالفرص الاستثمارية بمصر، يعد استجابة سريعة لمطالب النواب التي كانت تناشد بأهمية استغلال مدخراته واستثمارات أبناء الدولة المقيمين بالخارج بما يعود به النفع عليهم وعلي الدولة فى آن واحد.

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلي أن سعى وزيرة الهجرة في هذا الملف يعد إنجاز كبير في فترة توليها الوزارة، كما أن إشراك ودمج المصريين بخطط التنمية بالطبع سيسهم في الإرتقاء بمستوى الاستثمارات.

وفي سياق متصل، قال النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن فئة المصريين بالخارج لأول مرة تحصل على اهتمام ودعم كبير فى عهد الرئيس السيسي، لافتا إلي أن السنوات السابقة لم يكن هناك أي نوع من التواصل الفعال معهم.

وأضاف" يحيي" فى تصريح لـ “صدى البلد”، أن وزارة الهجرة عملت علي خلق حالة مشاركة فعالة للمصريين بالخارج في مختلف الجوانب الحياتية ومن أهمها التصويت في الانتخابات وغيرها من التسهيلات التي تقدمها لهم خارج الدولة، لافتا إلي أن الفترة الحالية تحتم علي أبناء الدولة بالخارج معاونة الحكومة في تحقيق مستهدفات خطة التنمية الشاملة.

ولفت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى وجود فرص استثمارية واعدة لاستغلالها بالمشروعات القومية التي أطلقتها الدولة في مختلف المجالات، ولذلك لابد من تعريف المصريين بالخارج بها بما يدعم المنظومة الاقتصادية بشكل عام.

وفى نهاية حديثه، شدد البرلمانى، علي وجود حالة تواصل بين وزارة الهجرة والمصريين بالخارج، بشكل دائم من خلال العمل علي تقديم كافة الخدمات التي يحتاجون إليها، علاوة علي التنسيق والتعاون في حل المشكلات والعقبات التي قد تواجههم.

المصريين بالخارج وزارة الهجرة الاستثمار المستثمرين مشروعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

4 مرشحين.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء عمل لجنة تلقي أوراق الترشح

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

الهيئة الوطنية تعلن أسماء المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

قبل زفافها على مجدي الهواري.. 10صور تكشف أبرز إطلالات دنيا عبد المعبود

مسافة السكة.. قوافل إغاثة مصرية تتحرك إلى غزة بتوجيهات السيسي.. صور

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

موضوعات متعلقة

خطة النواب توافق على إحالة مشروع قانون سيارات المصريين بالخارج للبرلمان

لأول مرة.. فتح باب التقدم لجائزة المبدع الصغير أمام المصريين بالخارج

ترشيحاتنا

لبنان .. الاحتلال يستهدف عددا من المناطق بقذائف فوسفورية وبيان هام للجيش

لمتابعة المشروعات القومية.. السيسي يجتمع مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

شكري لنظيرته الألمانية: نرفض دعوات تهجير الفلسطينيين ونحذر من تداعيات خطيرة وقاسية

الاحتلال يؤكد استمراره في العدوان لحين القضاء على حماس

تذكرة بمليون ريال في مدرجات مباراة الشباب والطائي السعودي.. ما قصتها ؟

الداخلية تضبط مخدرات بـ4.6 مليون جنيه في القليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محظوظون ماليا| أبراج تتفوق دائمًا في الاستثمار

بإطلالة لافتة.. جويل مردينيان تثير الجدل بهذا اللوك

بفستان ستان.. جينفر لوبيز تخطف الأنظار بهذه الإطلالة على إنستجرام  

تحذير عاجل| هذه الفئات تعاني من السكتة الدماغية

فيديو

اتركوا النساء والصغار.. رسالة قوية من بوتين حول أحداث غزة.. فيديوجراف

عبير منير تكشف كواليس فيلم الخميس اللي جاي

من البكاء إلى الرقص.. طفل يقتحم حفل أصالة في القصيم.. شاهد

لن ترى في مصر| ظاهرة فلكية تحول النهار إلى ليل تام اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ