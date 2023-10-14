للمصريين بالخارج| خريطة استثمارية بأهم المشروعات وحجم التمويل المطلوب. .ونواب : لابد من الاستفادة بخبرات المغتربين في تنمية الاقتصاد المصري

برلماني: تعريف المصريين بالخارج بالفرص الاستثمارية بمصر يدعم نمو الاقتصاد

برلمانية: دمج المصريين بالخارج بخطط التنمية سيعزز من قيمة الاقتصاد المحلي

برلمانى : لابد ن تبسيط اجراءات المشروعات الخاصة بالمصريين بالخارج

برلمانى : تواصل دائم لوزارة الهجرة مع أبناء الدولة لحل مشكلاتهم

عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء مع المستثمرين المصريين بالخارج، عبر "فيديوكونفرانس" دعت إليه الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، كمتحدث رئيسي، للحديث عن فرص الاستثمار التي تطرحها الحكومة المصرية.

وذلك في اطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها الهجرة للمستثمرين المصريين في الخارج، للتعريف بفرص الاستثمار في مصر، واستعراض الناجح منها علي وجه الخصوص، بجانب الفرص العديدة المتاحة خلال المرحلة الحالية، تفعيلا لوثيقة سياسة ملكية الدولة وخطة تخارج الحكومة من عدد من المشروعات لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية والاستثمار في الدولة. لتكون لهم فرص متساوية مع مختلف المستثمرين حول العالم للاستفادة من المطروح من مشروعات ناجحة. حيث جاء الاجتماع الاول في هذه السلسة مع السيد ايمن سليمان الامين التنفيذي للصندوق السيادي في مصر.



من جانبها، أكدت السفيرة سها جندي أن القيادة السياسية تولي بالغ اهتمامها بتهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بنية الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لدعم الاقتصاد الوطني، وإدماج المصريين بالخارج في خطط التنمية المستدامة 2030.

وفي هذا السياق، أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالاهتمام الذي تحصل عليه فئة المصريين بالخارج من الدولة، موضحين أهم فوائد دمجهم بخطط التنمية.

في البداية، قال النائب محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن الفترة الراهنة تتطلب التركيز علي وجود استفادة متبادلة بين فئة المصريين بالخارج والدولة، فيما يتعلق بتعزيز وتنمية حجم الاستثمارات في مختلف المجالات، معقبا “ المصريين بالخارج يمتلكون خبرات عالية لابد من افادة وطنهم بها”.

و أضاف “ الصعيدى ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن أن اجتماع وزيرة الهجرة ووزير قطاع الأعمال مع مجموعة من المستثمرين المقيمين بالخارج، في إطار التعريف بالفرص الاستثمارية بمصر، كان من أهم المطالب الذي تقدم بها في وقت سابق، لذا فإن عقد هذا الاجتماع هو بمثابة استجابة سريعة من وزيرة الهجرة.

وأشار عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، إلي أهمية تبسيط إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية لفئة المصريين بالخارج والتحرر من القيود الروتينية حتى يتم تحفيزهم علي المشاركة التنموية في ظل دعم الحكومة لهم من خلال منحهم العديد من التسهيلات لعل أبرزها تخصيص الأراضي اللازمة للمشروعات.

وتابع النائب : كما أؤيد فكرة إنشاء شركة لاستثمار مدخرات المصريين بالخارج تكون عضوية مجلس الإدارة الخاص بها بتشكيل كامل وحدهم، أيضا لابد من التركيز علي معرفة احتياجات السوق لمضاعفة الانتاج والتصدير بما يدعم زيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة.

ومن جانبه، قال النائب ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن العديد من المصريين بالخارج يآملون في إقامة مشروعات استثمارية داخل الوطن الأم، كى يدعم الاقتصاد الوطنى بخبراته العملية التي اكتسبها ويتم توظيفها بما يسهم في تنمية الدولة المصرية.

و أكد “ امام” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن إجتماع وزيرة الهجرة ووزير قطاع الأعمال مع مجموعة من المستثمرين المقيمين بالخارج، في إطار التعريف بالفرص الاستثمارية بمصر، يوضح مدى قوة العمل والسعى علي تعزيز مستوى الاستثمارات سواء كانت المحلية أو الأجنبية، معقبا “ أري بالفعل نماذج من المصريين بالخارج تبحث عن أي فرصة استثمار داخل الوطن وبالتالي لابد من دعمهم”.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، عن أهم العوامل التي تسهم في زيادة مشاركة المصريين بالخارج فيما يتعلق بنمو الاستثمارات، وهى تسهيل وتبسيط إجراءات تراخيص المشروعات من خلال القضاء علي البيروقراطية الإدارية ومكافحة أي نوع من التعقيدات، فضلا عن تسهيلات مختلفة بالمناطق الصناعية واللوجيستية.

وأضاف النائب : أقترح إنشاء موقع حكومى اخباري خاص بفئة المصريين بالخارج يوضح لهم كافة الفرص الاستثمارية القائمة بمصر لا سيما التعريف بالمشروعات القومية الجاري تنفيذها والترويج لها مما يمكنهم من حُسن استغلال هذه الفرص.

فيما أشادت النائبة غادة عجمى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بحالة التواصل المستمرة بين وزارة الهجرة والمصريين بالخارج، في العديد من الملفات لعل أبرزها تفعيل دورهم في تحقيق التنمية للإقتصاد القومى.

وأضافت “ عجمى” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن اجتماع وزيرة الهجرة ووزير قطاع الأعمال مع مجموعة من المستثمرين المقيمين بالخارج، في إطار التعريف بالفرص الاستثمارية بمصر، يعد استجابة سريعة لمطالب النواب التي كانت تناشد بأهمية استغلال مدخراته واستثمارات أبناء الدولة المقيمين بالخارج بما يعود به النفع عليهم وعلي الدولة فى آن واحد.

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلي أن سعى وزيرة الهجرة في هذا الملف يعد إنجاز كبير في فترة توليها الوزارة، كما أن إشراك ودمج المصريين بخطط التنمية بالطبع سيسهم في الإرتقاء بمستوى الاستثمارات.

وفي سياق متصل، قال النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن فئة المصريين بالخارج لأول مرة تحصل على اهتمام ودعم كبير فى عهد الرئيس السيسي، لافتا إلي أن السنوات السابقة لم يكن هناك أي نوع من التواصل الفعال معهم.

وأضاف" يحيي" فى تصريح لـ “صدى البلد”، أن وزارة الهجرة عملت علي خلق حالة مشاركة فعالة للمصريين بالخارج في مختلف الجوانب الحياتية ومن أهمها التصويت في الانتخابات وغيرها من التسهيلات التي تقدمها لهم خارج الدولة، لافتا إلي أن الفترة الحالية تحتم علي أبناء الدولة بالخارج معاونة الحكومة في تحقيق مستهدفات خطة التنمية الشاملة.

ولفت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى وجود فرص استثمارية واعدة لاستغلالها بالمشروعات القومية التي أطلقتها الدولة في مختلف المجالات، ولذلك لابد من تعريف المصريين بالخارج بها بما يدعم المنظومة الاقتصادية بشكل عام.

وفى نهاية حديثه، شدد البرلمانى، علي وجود حالة تواصل بين وزارة الهجرة والمصريين بالخارج، بشكل دائم من خلال العمل علي تقديم كافة الخدمات التي يحتاجون إليها، علاوة علي التنسيق والتعاون في حل المشكلات والعقبات التي قد تواجههم.