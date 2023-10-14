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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش قادرة استحمل.. مرض غريب ينهش جسد سيدة يحمل اسم الجلالة

سيدة مصابة بمرض غريب
سيدة مصابة بمرض غريب

بثت فضائية صدى البلد تقرير عن مرض غريب ينهش جسد سيدة تدعي نعمة وتبحث عن المنقذ، قائلة :" مش قادرة استحمل".

وعرض التقرير، أن نعمة شابة ثلاثينية، فهي تعيش في كابوس مؤلم، متمنية أن تستيقظ منه.

ظلت متحملة ل ٤ سنوات وذهبت إلى العديد من الأطباء الأخصائيين بالاوعية الدموية والطب النفسي، ولم تجد تفسير لحالتها، ولكن السيدة لم تتوصل للغز إصابتها بجروح قطعية محفورة بجسدها  تحمل لقظ الجلالة الله دون أسباب.

الدكاترة بيخيطوني من غير بنج

وفي حوار لها قالت" الدكاترة بيخيطوني من غير بنج من كتر ما بروح المستشفى، تعبت كتير من الذهاب للمستشفي وللأطباء ، وعايزة حد ينقذني ومش قادرة استحمل والاطباء قالولي حالتك ملهاش تشخيص في الطب".

ذابت قدما " نعمة" في رحلة البحث عن من ينقذها، ف طرقت أبواب الأطباء والمسئولين داخل قريتها في الحدادة بمحافظة الغربية وخارجها، لكنها لا تتوصل لشيئ وجميع الأطباء جاؤها بالجواب: حالتك ملهاش تشخيص في الطب.

نعمة جروح قطعية محفورة مش قادرة استحمل كابوس مؤلم الأطباء

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