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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب افتتاحها.. تعرف على أبرز المعلومات الخاصة بمحطة تموين السيارات بالغاز

محطة تموين السيارات
محطة تموين السيارات بالغاز بالعجمي بالاسكندرية

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، برفقة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، صباح اليوم السبت، محطة تموين وتحويل السيارات للغاز الطبيعي (كار جاس) بالعجمي.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن المحطة:

- المحطة الثانية التابعة للهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية الخاصة بتموين السيارات بالغاز الطبيعي للجمهور.

- المحطة مجهزة لتموين نحو 2500 سيارة يوميا.

- طاقتها الاستيعابية نحو 30 ألف متر مكعب في اليوم.

- يوجد بها مركز لإحلال وتحويل السيارات للغاز الطبيعي بطاقة تحويل 10 سيارات يومياً، بالإضافة لمركز صيانة السيارات. 

- تضم المحطة  4 موزعات تسمح بتموين 8 سيارات في نفس الوقت.

شهد الافتتاح المهندس حسانين محمد، رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير البترول، والدكتور مجدى جلال، رئيس شركة إيجاس، والمهندس محمد زكريا، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، والمهندس خالد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة شركة كار جاس.

الاسكندرية الثروة المعدنية البترول والثروة المعدنية الدكتور مجدي جلال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تحويل السيارات هيئة النقل العام طارق الملا وزير البترول

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