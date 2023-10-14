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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لحضور بطولة العالم.. إنهاء إجراءات الحجز لأعضاء الاتحاد الدولى للكرة الطائرة البارالمبي

صدى البلد

تواصل اللجنة المنظمة لبطولة العالم البارالمبي للكرة الطائرة التى تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 8 وحتى 18 نوفمبر المقبل على ملاعب نادى النادى بالعاصمة الإدارية ، عملها الدؤوب والمستمر ، لإنهاء كافة الأعمال الخاصة بالبطولة قبل انطلاقها بوقت كاف ، مع عدم ترك أى عمل للظروف ومقتضيات الأمور.

ويحرص الدكتور مصطفى صادق رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس الاتحاد على الاجتماع يوميا باللجان المختلفة ، لمعرفة ما تم من أعمال ، ودراسة كيفية الانتهاء من الأعمال المتبقية .

 

وقال اللواء منصور المحمدى درويش المتحدث الرسمى للاتحاد وبطولة العالم ، إن الدكتورة هويدا مندى مديرة بطولة العالم تواصلت مع الاتحاد الدولى للكرة الطائرة البارالمبي لإنهاء كافة حجوزات الطيران ومواعيد الوصول لأعضاء الاتحاد الدولى ، وكذا ممثلي اللجان الفنية المختلفة ، وتسكينهم فى الفنادق التى تعاقدت معها اللجنة المنظمة للبطولة وإرسال أسم الفندق ورقم الغرفة ، أو الجناح الذى سيقيم فيه كل مسئول من قيادات الاتحاد الدولى قبل وصوله إلى القاهرة.

وقامت هويدا مندى بتكليف المهندس هشام سيد  نائب مدير بطولة العالم ، وخالد حسن المدير المالي بالتنسيق مع الدكتور أحمد منطاش أمين صندوق الاتحاد ، لحجز تذاكر الطيران أعضاء وممثلى الاتحاد الدولي طبقا للمواعيد التى حددها كل مسئول لوصوله إلى أرض الكنانة.

ووجه الدكتور مصطفى صادق بتقديم كافة الإمكانيات وسرعة تذليل اى عقبات مع شركات الطيران ، لتسهيل حضور ضيوف مصر الكرام البطولة بدون اى معوقات ، حتى لو كانت صغيرة .

وأضاف اللواء منصور درويش أن مصرنا الغالية بلد الأمن والأمان ، وتحسن استقبال الضيوف، لذلك فأن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى تقوم بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية والسيادية للعمل على نجاح بطولة العالم والتى تقام فى شهر نوفمبر المقبل ، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يطالب بتنظيم أفضل البطولات على الأراضي المصرية.

يشارك في البطولة 19 دولة ، هى الجزائر ، والبرازيل ، وكندا ، والكونغو ، وفرنسا ، وألمانيا ، وبريطانيا العظمى ، والهند ، وإيران ، واليابان ، ونيجيريا ، ورواندا ، والصين ، وأوكرانيا ، وأمريكا ، ومنغوليا ، وهولندا ، وسلوفينيا ، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة .

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