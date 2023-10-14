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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شؤون البيئة: مصر استضافت أكبر مؤتمر لتغير المناخ على مستوى العالم

رعلى أبو سنة الرئيس
رعلى أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة

قال الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، إنه لأول مرة يتم عمل حملة في جمهورية مصر العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت الحملة هدفها الرئيس هو رفع الوعي وكان هو الأساس للحفاظ على البيئة بمعرفة الآثار البيئية للحفاظ على البيئة وتركز الحملة  على مشاركة كافة أطياف المجتمع سواء شباب أو كبار او مجموعات سكنية ومجموعات غير مدنية.


وأكد، أبو سنة،  خلال مداخلة هاتيفة لبرنامج  ست الستات، المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامية دينا رامز، أنه من  أثار الحملة البيئية، عندما يتعدي عنصر ما ضد البيئة سواء مخالفة أو تجاوز بيئي، فيتم على الفور ضغط إعلامي كبير يجبر كل جهات الدولة للتعامل مع المتعادين على البيئة وهذا يدل على وعي المواطن، فعندما يتعدي على نهر النيل بألقاء المخالفات سواء مراكب وحدث تصوير وبلاغ وتحديد المكان فهذا يساعد على أخذ إجراءات.


وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، إلى أن مصر استضافت أكبر مؤتمر لتغير المناخ على مستوي العالم ونجح بقوة وحجم القرارات والتي صاغتها مصر واصرت عليها منها إنشاء صندوق خسائر ، واضرار الدول النامية عن اثار تغير المناخ.

ملف تغير المناخ

وتابع: وزارة بيئة وهي وزارة معنية بملف تغير المناخ والبيئة بصفة عامة وتم تحويل هذه الاستراتيجية إلى حزم من المشروعات المحددة يتم تنفيذها وبث تمويلات عليها، واكل قطع خطوات كبيرة في مجال حماية البيئة، 

الآثار البيئية جمهورية مصر العربية نهر النيل تغير المناخ ملف تغير المناخ

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