رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة: مستوى العرب ببطولة مصر الدولية يبشر بميدالية أولمبية

أبدى مقرن بن محمد المقرن رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة، سعادته بالمستوى المتميز الذي ظهر به منتخب "الأخضر" خلال مشاركته في منافسات بطولة مصر الدولية في نسختها الثامنة والمقرر إقامتها في صالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 12 وحتى 15 أكتوبر.

وأكد المقرن أن أداء المنتخب السعودي تطور للغاية بعد آخر مشاركتين له في بطولات مصر الدولية، مشيرا إلى أهمية البطولة التي توفر الاحتكاك القوي مع اللاعبين الدوليين والمصريين المميزين للغاية.

وأضاف رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة أنه شاهد تطورا هائلا بمستويات الفرق العربية خلال مشاركتهم ببطولة مصر الدولية، خاصة في ظل تواجد لاعبين أقوياء من جميع أنحاء العالم، وهو ما يبشر بتطور رياضة الريشة الطائرة في العالم العربي، مؤكدًا أنها خطوة جيدة في طريق تواجد لاعبين عرب على منصات التتويج بالبطولات الدولية الكبري ودورات الألعاب الأولمبية.

ووجه المقرن، الشكر للاتحاد المصري والاتحاد الدولي للريشة الطائرة، على التنظيم الرائع لبطولة مصر الدولية، وتوفير كل سبل الراحة للبعثات المشاركة بالبطولة.

وتشهد البطولة مشاركة 172 لاعبا ولاعبة من 25 دولة، وهي: "البرتغال - موريشيوس - جنوب أفريقيا - ألمانيا - ماليزيا - إيطاليا - الإمارات - الهند - إنجلترا - الجزائر - الأردن - سيريلانكا - البحرين - استونيا - كينيا - فرنسا - كرواتيا - كندا - الدنمارك - لوكسمبورج - السعودية - بولندا - أوغندا - المجر - بالإضافة إلى مصر.