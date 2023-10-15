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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو.. حظك اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023: ثق في قدراتك

برج الدلو
برج الدلو

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، يستطيع أن يقوم بأكثر من تجربة في وقت واحد دون ملل، ولكنه متسرع عند اتخاذ القرارات المهمة وهذا يمكن أن يكون صعبًا في بعض الأحيان.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الاحد 15اكتوبر 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

 

توقعات برج الدلو وحظك اليوم الأحد 15 أكتوبر2023:

 

استغل الإبداع الذي تتميز به لإنجاز بعض المهام اليوم. ليس المهم اليوم أن تنجز كل أعمالك ومشاريعك سريعا ولكن المهم أن تنجزها بطريقة مبتكرة وجديدة. ثق في قدراتك وخاصة قدرتك على اكتشاف الأشياء. أنت شخص تتميز بالتفكير الراقي والقدرات المختلفة. حاول أن تجمع بين هذه الصفات واستغلها لإيجاد حلول لأي مشكلة قد تواجهك.


حظك اليوم برج الدلو مهنيا

تشارك الآراء التى تخص الخطة المهنية مع مديرك، وتخلص من أى سلبيات تعوق عملك، وكن شخصا إيجابيا وحاول أن تفصل حياتك الشخصية عن المهنية.


حظك اليوم برج الدلو على الصعيد الصحي

التوتر والقلق من المشاعر السلبية التى تؤثر على نفسية مولود برج الدلو بشكل سلبى، لذلك عليك أن تسترخى وتحسن من حالتك المزاجية مع مرور الوقت.

 

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حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

استقرار عاطفى بداخل قلب برج الدلو، وتصالح مع شريك حياته يجعل حياته هادئة رومانسية، ويشعر بالسعادة ويؤثر ذلك على نفسية أطفاله.


برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو زيادة فى المال والحصول على تغيرات إيجابية فى حياته تجعله يشعر بالسعادة لفترة طويلة.

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