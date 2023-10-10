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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل| حظك اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023: تكون محط أنظار الجميع

برج الحمل
برج الحمل

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، من سمات شخصيته أنه متفائل، نشيط، صادق، متعدد المواهب، مغامر، كريم، مرح، فضولي.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

 


توقعات برج الحمل اليوم

تفيض سحرا وجاذبية وتكون محط أنظار الجميع من حولك مما ينعكس إيجابيا على جميع علاقاتك الاجتماعية والعائلية ومما يشيع جوا من المرح والتفاؤل على محيطك. حاول الاستفادة من الأجواء الفلكية الممتازة لهذا اليوم لتحقيق رغباتك والحصول على مبتغاك.

 

مشاهير برج الحمل

من مشاهير برج الحمل لاعب كرة القدم السنغالي ساديو ماني.


حظك اليوم برج الحمل مهنيا

أنت تفخر كثيرًا بأداء العمل بشكل جيد وشامل. سوف يصل هذا الآن إلى رؤسائك. يمكن أن يؤدي هذا إلى وضع مسؤوليات إضافية بين يديك وفتح الباب أمام تقدم كبير في حياتك المهنية. ومن المرجح أيضا أن يزيد الدخل. أنت بحاجة إلى زيادة تفانيك واهتمامك بالتفاصيل المتعلقة بحياتك المهنية.


برج الحمل اليوم عاطفيا

اللطف والرعاية ضروريان للتواصل مع شريك حياتك الآن. أنت بحاجة إلى تعزيز الثقة حتى يقرر أن يثق بك. استعد لتقديم دعمك الكامل. إن اجتياز هذه الأزمة بنجاح سيكون له تأثير طويل الأمد عليكما.

 

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برج الحمل اليوم صحيا

يبدو أنك ابتعدت عن روتين اللياقة البدنية المخطط له جيدًا. لا تقلق، ستستعيد شكل جسمك وجاذبيته خلال فترة زمنية قصيرة. لديك ميزة إضافية تتمثل في التمتع بصحة جيدة. فقط استمر في تصميمك كما أنت الآن للحفاظ على هالتك.


برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

ستبدأ الآن طاقة جديدة في العمل في حياتك. ستجد فجأة أن الموازنة بين القضايا العائلية والمهنية أصبحت الآن سهلة للغاية. تختفي كل تردداتك وستتميز أفعالك بمستوى غير مسبوق من الثقة. ستتمكن أيضًا من حل أي شعور متناقض تجاه الأشخاص القريبين منك في مكان العمل وفي العائلة.

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