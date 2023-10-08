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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل.. حظك اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023| أمورك على ما يرام

برج الحمل
برج الحمل

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، من سمات شخصيته أنه متفائل، نشيط، صادق، متعدد المواهب، مغامر، كريم، مرح، فضولي.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأحد 8  أكتوبر 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.


توقعات برج الحمل وحظك اليوم الاحد 8 أكتوبر

كن حذرا فتكفيرك اليوم غير واضح وعقلك مشتت، ولكن لا تسمح لهذه الظروف أن تعوقك. في الحقيقة، ربما تستغل شعورك بالوهم لصالحك. ستكتشف أنك كلما تقبلت أي شعور غريب ، ستكون كل أمورك على ما يرام. لا تظن أن كل شيء في حياتك يجب أن يكون عقلانيا.

 

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برج الحمل .. حظك اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023: أخبار سارة

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توقعات برج الحمل اليوم عاطفيا

لا تبحث عن الحب فى الفترة الحالية فلا وقت للعواطف، أما اذا كنت فى علاقة بالفعل فحاول أن توازن بين انشغالك وضغوط الحياة وبين المحافظة على شريك حياتك .

توقعات برج الحمل اليوم صحيا

ابتعد عن تناول المشروبات الغنية بالكافين، أنت تتناولها بكثرة وهذا يسبب لك الأرق، واحرص على ممارسة التمارين الرياضية سوف تساعدك على تحسين صحتك.

برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

حاول أن تتعلم من دروس الماضى وتستفيد منها جيدًا لتتجنب مشاكل المستقبل. لا تنجرف عن الطريق الصحيح الذى رسمته لنفسك مهما قابلت من ضغوط وتحديات.

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