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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل .. حظك اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023: أخبار سارة

برج الحمل
برج الحمل

 

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، من سمات شخصيته أنه متفائل، نشيط، صادق، متعدد المواهب، مغامر، كريم، مرح، فضولي.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.


توقعات برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 3-10-2023


سيكون من الصعب اليوم أن تتخذ بعض القرارات فأنت لست مستعدا الآن، ولكن لا تجعل هذا الشعور يبعدك عن العمل.استمع لمن حولك اليوم، فربما يكون لديهم أخبار سارة من أجلك. خذ وقتك الكافي لإنجاز مهماتك بشكل سليم. ننصحك بالتواصل مع الأشخاص المبدعين فقد يساعدونك على تحسين أفكارك الفنية.

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مشاهير برج الحمل
من مشاهير برج الحمل لاعب كرة القدم السنغالي ساديو ماني


حظك اليوم برج الحمل مهنيا:

انطلاقة جيدة لعمل جديد تظهر فيه كل إمكانياتك وإبداعاتك وتبرع فيه لأنه من اختيارك.


برج الحمل حظك اليوم عاطفيا:

اعمل على تقوية علاقتك بشريك حياتك، حتى تشعر بالسعادة والحب، وإياك أن تسمح لأحد بالتدخل بينكما حتى لا يثير المشاكل بينكما وتتحول حياتك لجحيم.


برج الحمل حظك اليوم صحيا:

حافظ على صحتك واتبع نظام غذائى صحى يمدك بالعناصر الغذائية الهامة التي تحتاج إليها، وإياك وأن تفرط في تناول الأطعمة الدسمة.


برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

يجب على مولود برج الحمل خلال الفترة المقبلة، أن يهتم بصحته أكثر من أي وقت مضى، ويحاول مراراً وتكراراً أن ينتظم في ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى.

 

 

 

 

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