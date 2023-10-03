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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور.. حظك اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023: تَحلَّ بالهدوء والاسترخاء

برج الثور
برج الثور

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 3 اكتوبر 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء  3/10/2023


عزيزي مولود برج الثور خطط اليوم لما تستطيع القيام به فعليا، واعلم أن هناك بعض الظروف التي قد تعترض طريقك، فاليوم في الغالب مرهق، لذا لا تحمل نفسك فوق طاقتها، ربما تعتقد أنك فهمت كل الأمور وخططت بطريقة صحيحة، ولكن سرعان ما تجد ما يعطلك عن هذا. ننصحك بالهدوء والاسترخاء، فربما تكون منفعلا ولكن الغضب والانفعال لا يحلان الأمور.


توقعات برج الثور اليوم مهنيا:

اهتم بأدق تفاصيل عملك ولا تتجاهل أي شيء حتى لا ترتكب الكثير من الأخطاء كما عليك بوضع خطة تساعدك على النجاح والتفوق في مجالك المهنى.


توقعات برج الثور اليوم عاطفيا:

تجنب إثارة المشاكل مع شريك حياتك خلال الفترة المقبلة، كما عليك احترام عائلته حتى تعيش حياة سعيدة، وأجلس بعض الوقت مع أطفالك حتى تقوى علاقتك بهم.

 

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توقعات برج الثور على الصعيد الصحى:

لا تفرط في تناول الأطعمة الدسمة حتى لا تصاب بالسمنة مع ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى، وإياك وأن تسهر لساعات طويلة حتى تستطيع التركيز في عملك.


برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

يجب على مولود برج الثور خلال الفترة المقبلة، أن يهتم بعمله ويخلص له، ويضع خطة جديدة تساعده على تحقيق المزيد من الإنجازات.

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