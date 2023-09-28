طفيليات وبكتيريا وفيروسات .. تعرف على أضرار اللبن غير المغلي

اللبن غير المغلي أو الحليب غير المبستر من أخطر الاشياء على الإنسان ، وهذا لأنه في غالب الأمر يكون ملوثًا بالطفيليات والبكتيريا والفيروسات، حيث يلامس قفازات العاملين وأيديهم، ثم يتم نقله فيما بعد إلى حاويات تحتوي على بكتيريا.. نرصد أضرار عدم غلي اللبن علي الإنسان وفقا لموقع Health remediez

يعد الحليب مادة غذائية خام، يتم استثمارها الصحي الغذائي في إنتاج عدد من مشتقات الألبان مختلفة القوام والطعم واللون والمكونات. مثل لبن الزبادي، واللبن الرائب والأجبان الصفراء والبيضاء، واللبنة، والقشدة، والزبدة، والسمن الحيواني، والحليب المجفف، والحليب المبخر المركز، ومصل اللبن، وغيرها.

يتسبب الحليب الخام والمنتجات المصنوعة منه -كالجبن والأيس كريم- إلى الإصابة ببعض المخاطر الجسيمة، وذلك لاحتوائه على أنواع من البكتيريا الضارة، مثل الإيكولا والسالمونيلا والليستريا والبروسيلا وبكتيريا العطيفة وطفيل كربتوسبورديوم.



أحدث دراسة أكدت انه في كل عام، يصاب ما يقرب من 3 ملايين شخص بعدوى مقاومة للمضادات الحيوية، التي تسببها الألبان غير المغلية ويموت أكثر من 35 ألف شخص، وفقا لمراكز مكافحة الأمراض.



ووجدت الدراسة أن الحليب غير المغلي له أعلى نسبة انتشار للميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية عند تركه في درجة حرارة الغرفة.



يحتوي الحليب غير المبستر الجراثيم التي تسبب السل والدفتيريا، وكذلك الجراثيم التي تسبب نوبات سيئة من المتاعب المعدة مثل الليستيريا و كولاي ، وفقا "لهيئة الغذاء والدواء" الأمريكية.

ويعد الأطفال هم أكثر عُرضة لهذه الأمراض من البالغين، وأنها تميل إلى الحصول على أسوأ من المضاعفات، مثل الفشل الكلوي ليهدم حياتهم.

وأكدت دراسة الحليب غير المبستر فى كثير من الأحيان يكون ملوثا بالسالمونيلا، العطيفة، الليستيريا ونوع خطير من البكتيريا القولونية،

ومن أعرضها: الحمى، والإسهال. البكتيريا العصوية الشمعية.



قد يسبب الحليب غير المبستر في حدوث البكتيريا الأمراض المنقولة بالأغذية، مما يؤدى إلى الإسهال والقيء، والتشنج، والحمى والفشل الكلوى أو حتى الموت.



يسبب أيضاً خطر تطوير البكتيريا بجينات مقاومة للمضادات الحيوية".

وتصبح "جرثومة فائقة"، بحيث تصبح الأدوية التي تعالج العدوى أو المرض غير مجدية.