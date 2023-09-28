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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من غير طبيب معالج.. اعرفي تنظيم الدورة الشهرية ازاي؟

تنظيم الدورة الشهرية
تنظيم الدورة الشهرية

عدم انتظام الدورة الشهرية هو أحد المشكلات الصحية الشائعة بين النساء، وتكون نتيجة عدة أسباب مختلفة، مثل فقدان الوزن أو اكتسابه، وعدم اتزان الهرمونات، ومشاكل في الكبد، لذا نرصد في هذا التقرير كيفية تنظيم الدورة الشهرية بالطرق الطبيعية حسب موقع"Medicalxpress".

 

كيفية تنظيم الدورة الشهرية بالطرق الطبيعية:


- تؤدي ممارسة اليوجا نصف ساعة يوميا 5 مرات اسبوعيا الى تنظيم الهرمونات.

-  الحفاظ على وزن صحي  يعمل على خفض مستويات الأنسولين، وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون وزيادة فرصة الإباضة.


- التمارين الرياضية أيضا تساعد علي المحافظة علي الوزن وتقليص الألم قبل وأثناء الدورة الشهرية.

- مشروب الزنجبيل قد يساعد على انتظام و تخفيف أعراض الدورة الشهرية.


- شرب القرفة يساعد أيضا في تنظيم دورات الحيض وتقليل نزيف الحيض والألم المصاحب له
يساعد على تنظيم فترات الدورة الشهرية، 
تساهم القرفة في علاج تشنجات الحيض،


- تناول فيتامين (د)  و (ب) يوميا يساعد في تنظيم الدورة الشهرية.


- الأناناس يساعد في تنظيم الدورة الشهرية وعلاج عدم انتظامها ، فقد يساعد الانزيم الموجود في الأناناس في تخفيف بعض أعراض ما قبل الحيض.


- شرب الزنجبيل،يساهم في علاج اضطرابات الدورةالشهرية.

مع تناول المشروب بنحو 3 مرات يوميًا بعد الوجبات، لتنظيم الدورة الشهرية.

-اتباع حمية غذائية صحية تحتوي على جميع العناصر الغذائية،  كما يمكن تناول المكملات الغذائية أن تمد الجسم بالطاقة والنشاط  وتساعد على تنظيم الدورة الشهرية.

- تنظيم الدورة الشهرية من خلال تناول الفواكه والخضراوت ليمد جسمك بالفيتامينات التي ترفع من معدلات عملية الأيض وتساعد في تنشيط الدورة الدموية، كما تعالج تكيس المبيضين.


- التخلص من التوتّر لأن قد يؤدّي التوتّر إلى عدم انتظام الدورة الشهرية، لذا يُنصح بممارسة التقنيات التي تساعد على إدارة التوتّر مثل؛ اليوغا، والتأمّل، والتصوّر، والعلاج السلوكي المعرفي، والارتجاع البيولوجي.

الدورة الشهرية تنظيم الدورة الشهرية النساء التوتر حمية غذائية وزن زائد

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