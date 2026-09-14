قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: ننتج كميات قياسية من الصواريخ ونسلمها يوميا لقواتنا في الشرق الأوسط
انتشار لجان التفتيش في المدارس الخاصة والدولية للتأكد من تنفيذ 5 تعليمات
ما حكم تسميم الكلاب للخلاص من إيذائها؟.. أمين الإفتاء يجيب
الرئيس السيسي يستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غدا
برلماني: العلاقات المصرية السعودية ركيزة الأمن القومي العربي وشراكة استراتيجية لمواجهة التحديات
استخدموا الشمسية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس
ترامب: الدعوات لفرض قيود على الذكاء الاصطناعي «مؤامرة مريضة»
القبض على سيدة ألقت زجاجات على الماره من شرفة منزلها بالإسكندرية
نادر رونج: الصين ترفض التصعيد العسكري وتدعو لحل الأزمة الأمريكية الإيرانية بالحوار
21 مباراة في 5 أشهر.. ننشر أجندة الأهلي الكاملة حتى فبراير 2027
النقل توجه بتخفيض زمن التقاطر بالمونوريل وتصدر اشتراك للطلبة بتخفيضات تصل 60 %
محمد العطيفي: كندا تسعى لبناء تحالف فريد مع أوروبا في ظل تدهور العلاقات مع أمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي يدعو البرلمان الأوكراني إلى تأييد إقالة المدعي العام من منصبه فورا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي
أ ش أ

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، البرلمان الأوكراني (رادا) إلى دعم إقالة روسلان كرافشينكو من منصب المدعي العام على الفور.

وقال الرئيس الأوكراني -عبر تطبيق "تيليجرام"- "ليس أمام هذا المدعي العام سوى خيار واحد: ترك منصبه.. وهذا بالضبط ما قلته له".

وأضاف "لقد رأت أوكرانيا كافة الأسباب الموجبة لذلك.. وإذا كان يعتبر هذا ضغطا سياسيا، فليسمه كذلك.. إنني أطلب من المشرعين دعم هذه الإقالة دون تأخير".

وأعلن كل من مكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد (SAPO) والمكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU)، في 4 سبتمبر، أنهما كشفا عن منظمة إجرامية يزعم أنها كانت تتلقى رشى بشكل منهجي من مراكز اتصال احتيالية وتقوم بغسل العائدات.

ووفقا للمحققين، قام مسؤول في مكتب المدعي العام بتأسيس هذه المجموعة في منتصف عام 2025، حيث قام بتجنيد مدعي عموم ومقربين منه للانضمام إليها.

وذكر المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد أن المشاركين فرضوا رسوم ابتزاز لضمان عمل مراكز اتصال سرية (غير قانونية) دون عوائق، وهي مراكز كانت تمارس الاحتيال على مواطنين أوكرانيين وأجانب على نطاق واسع.

في الوقت نفسه، قال مكتب المدعي العام بأن هناك حاجة لإجراء تقييم قانوني بشأن عمليات التفتيش التي أجراها المكتب الوطني لمكافحة الفساد ليلاً لمكاتب قيادة مكتب المدعي العام، ووصول المحققين إلى مواد تتعلق بإجراءات جنائية أخرى.

وفي 6 سبتمبر، أصدر كرافشينكو بياناً أكد فيه عدم تورطه في التستر على مراكز الاتصال غير القانونية.

كما ذكر كرافشينكو أنه أوقف موظفا في مكتب المدعي العام - ورد اسمه في تحقيقات المكتب الوطني لمكافحة الفساد - عن أداء مهامه الرسمية، وأمر بإعداد قرار إداري يقضي بفصل هذا الموظف.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي البرلمان الأوكراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاب ونجله

بدل ما أوصلك المدرسة أقف آخد عزاك.. أب ينعى نجله بكلمات تبكى القلوب: ليه كده يا صاحبي؟

سعر الذهب

1300 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

جارديو

المحلة: فوجئنا بوجود جاريدو في المدرجات.. والأهلي ملتزم باتفاقه

الذهب

مفاجأة في سوق الذهب.. الشعبة توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين وتكشف مفاجأة الأسعار في 2026

المجني عليه

أنهوا حياته وسرقوا سيارته.. جهود مكثفة لكشف لغز وفاة أيمن أحمد من الفيوم داخل مزرعة بالضبعة

عمرو

حققت التارجت يا صاحبي.. رسالة عمرو عمارة بعد المؤبد في قضية شريحة المحمول: كنت موتني أحسن

الزمالك وبيراميدز

تحديد مواجهات دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك وبيراميدز في مواجهات عربية

البنزين

حسم الجدل حول الزيادات.. أسعار البنزين والسولار اليوم

ترشيحاتنا

ميناء المخا

من ميناء البن إلى جائزة الحرب.. "المخا" تشعل صراع باب المندب

منزل طفولة ترامب

من بيت مهجور ينتشر به العفن و تسكنه القطط إلى 1.93 مليون دولار.. منزل طفولة ترامب يُباع في صفقة مثيرة

جيه دي فانس

بعد دعوات المطالبة بإبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي.. نائب الرئيس الأمريكي: أي تكنولوجيا جديدة تحمل المخاطر والمزايا

بالصور

إيدك بتنمل وإنتِ نايمة.. متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

إيدك بتنمل وإنتِ نايمة؟ متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
إيدك بتنمل وإنتِ نايمة؟ متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
إيدك بتنمل وإنتِ نايمة؟ متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

ماكلارين تتحول إلى حطام.. مصرع مؤثر سيارات أمريكي في حادث مروع

جيمس وير
جيمس وير
جيمس وير

أطعمة تجعل طفلك لا يشعر بالجوع أثناء اليوم الدراسي الطويل

أطعمة تجعل طفلك لا يشعر بالجوع أثناء اليوم الدراسي الطويل
أطعمة تجعل طفلك لا يشعر بالجوع أثناء اليوم الدراسي الطويل
أطعمة تجعل طفلك لا يشعر بالجوع أثناء اليوم الدراسي الطويل

طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي

طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي
طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي
طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد