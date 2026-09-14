زيلينسكي يدعو البرلمان الأوكراني إلى تأييد إقالة المدعي العام من منصبه فورا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، البرلمان الأوكراني (رادا) إلى دعم إقالة روسلان كرافشينكو من منصب المدعي العام على الفور.

وقال الرئيس الأوكراني -عبر تطبيق "تيليجرام"- "ليس أمام هذا المدعي العام سوى خيار واحد: ترك منصبه.. وهذا بالضبط ما قلته له".

وأضاف "لقد رأت أوكرانيا كافة الأسباب الموجبة لذلك.. وإذا كان يعتبر هذا ضغطا سياسيا، فليسمه كذلك.. إنني أطلب من المشرعين دعم هذه الإقالة دون تأخير".

وأعلن كل من مكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد (SAPO) والمكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU)، في 4 سبتمبر، أنهما كشفا عن منظمة إجرامية يزعم أنها كانت تتلقى رشى بشكل منهجي من مراكز اتصال احتيالية وتقوم بغسل العائدات.

ووفقا للمحققين، قام مسؤول في مكتب المدعي العام بتأسيس هذه المجموعة في منتصف عام 2025، حيث قام بتجنيد مدعي عموم ومقربين منه للانضمام إليها.

وذكر المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد أن المشاركين فرضوا رسوم ابتزاز لضمان عمل مراكز اتصال سرية (غير قانونية) دون عوائق، وهي مراكز كانت تمارس الاحتيال على مواطنين أوكرانيين وأجانب على نطاق واسع.

في الوقت نفسه، قال مكتب المدعي العام بأن هناك حاجة لإجراء تقييم قانوني بشأن عمليات التفتيش التي أجراها المكتب الوطني لمكافحة الفساد ليلاً لمكاتب قيادة مكتب المدعي العام، ووصول المحققين إلى مواد تتعلق بإجراءات جنائية أخرى.

وفي 6 سبتمبر، أصدر كرافشينكو بياناً أكد فيه عدم تورطه في التستر على مراكز الاتصال غير القانونية.

كما ذكر كرافشينكو أنه أوقف موظفا في مكتب المدعي العام - ورد اسمه في تحقيقات المكتب الوطني لمكافحة الفساد - عن أداء مهامه الرسمية، وأمر بإعداد قرار إداري يقضي بفصل هذا الموظف.