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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فانس: لا يجب أن يتخوف الأمريكيون من الذكاء الاصطناعي ولابد من تنظيمه بطرق ذكية

جيه دي فانس
جيه دي فانس
أ ش أ

أكد جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الاثنين، أن "هناك مخاطر لأي تكنولوجيا حديثة، لكن الأمريكيين لا يجب أن يتخوفوا من أي شىء".

وقال نائب الرئيس الأمريكي -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "أسوشيتيد برس"- إن الإدارة الأمريكية تشغر بالقلق إزاء الذكاء الاصطناعي، لكنها تريد التأكد من تنظيم استخدام التكنولوجيا بطرق ذكية.

وأضاف "شخصيًا، أشعر قليلًا بالغرابة قلقًا بهض الشىء إزاء حقيقة أن هناك العديد من شركات تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة التي تأتي إلى الحكومة وتتوسل إليها لتنظيمها، يبدو الأمر بالنسبة لي نوعاً ما كحصان تروادة".. موضحًا "لذا اعتقد أنه يجب أن نكون حذرين حيال هذا الأمر".

يُشار إلى أن إدارة ترامب ترى أن توسل شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى للحكومة من أجل فرض تشريعات وقوانين لا ينبع من حرصها على السلامة العامة، بل من رغبتها في صنع "حواجز تنظيمية" تمنع الشركات الناشئة والصغيرة من المنافسة وترسخ احتكارها.

جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي تكنولوجيا

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