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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023: تقبل نقد الآخرين

برج الأسد
برج الأسد

برج الأسد اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023.. أصحاب برج الأسد قادة بالفطرة، فهم لا يتقبلون أن يكون لهم قائد يقرر مسارهم، حيث إنه خبير في وضع الخطط، وتوزيعها على الفريق، كل واحد حسب قدراته، كما أنه يستمتع بتعليم الآخرين المهارات المختلفة.


توقعات برج الأسد وحظك اليوم 8-10-2023

يوم مثمر جدا خاصة إذا قمت بإجراء بعض الاتصالات مع بعض الأشخاص. ستستمتع بالتحدث معهم وستشعر أن الحديث معهم بمثابة صفقة عظيمة. تتميز بأنك تنظر لأي موضوع من أبعاد مختلفة، ولكن مشكلتك هي أن هذا الأمر قد يكون له مردود سلبي كعدم قدرتك على اتخاذ أي قرار بسرعة.

 

توقعات حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

حاول أن تكون هادئ وتقبل نقد الآخرين، انفعالاتك تهدد مستقبلك داخل مؤسستك، اسمع لرؤسائك في العمل، ونفذ تكاليفهم، حاول أن تأخذ بنصائح المحيطين بك.


توقعات برج الأسد حظك اليوم عاطفيا

أفصح عن مشاعرك وحبك ولا تكتم ما بداخلك، لأن كتمان مشاعرك لن يظهر مدى تقديرك للحبيب، لا تبخل عليه بإظهار حبك واهتمامك به لعله هو الآخر ينتظر ذلك.

 

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توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 على الصعيد العاطفى والمهني

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برج العقرب.. حظك اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023| مراجع مهمة وخيارات مميزة


توقعات برج الأسد اليوم صحيا

التفكير الكثير لن يأتي إليك بمنفعة، أنت ترهق أعصابك بشكل مبالغ فيه، والصداع سيكون حليفك هذه الفترة. لذلك حاول أن تهدأ وأعمل على تحسين صحتك النفسية .


برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

التشبث بالآراء قد يجعل منك شخص غير قادر على تحمل المسئولية، ورغم عشقك للجنون، إلا أن خجلك يمنعك من التعبير عن مشاعرك، حاول أن تستخدم صراحتك المعتادة.

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