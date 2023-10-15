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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جدد رخصة سيارتك وانت في بيتك.. تعرف على الخطوات

صدى البلد

في ظل توجه الدولة نحو الرقمنة والقضاء على الانتظار في المصالح الحكومية وتوفير الوقت والجهد ، فقد أتاحت وزارة الداخلية من خلال موقعها الإلكتروني، تقديم خدمة تجديد رخصة السيارة إلكترونيًا ودفع الرسوم من خلال فوري.

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ويبحث الكثير من المواطنين عن معرفة خطوات تجديد رخصة السيارة اونلاين للسيارة الملاكي لفترة 3 سنوات ومعرفة المخالفات .

 

ويستعرض صدى البلد في هذا الموضوع عدة نقاط تتعلق بخطوات تجديد رخصة السيارة المنتهية والاستعلام عن المخالفات أيضا:

 

خطوات تجديد رخصة السيارة المنتهية 2023

الذهاب إلى وحدة المرور.

شراء ملف تجديد رخصة السيارة المنتهية.

  • ويجب أن يكون الملف حسب المدة المطلوب تجديدها.
  • سيتم بدء الفحص الفني للسيارة للتأكد من وجود طفاية الحريق والمثلث وشنطة الإسعافات.
  • يتم تقديم الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة السيارة المنتهية للموظف المختص.
  • سيقوم الموظف بفحص كافة الأوراق وسيطلب منك تسديد الرسوم.
  • وبعدها انتظر الرخصة لاستلامها.

شروط تجديد رخصة السيارة المنتهية

  • يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية.
  • دفع مخالفات المرور.
  • رخصة السيارة باسم صاحب الترخيص، أو إحضار ورقة توكيل من مالك السيارة.
  • يجب على مالك السيارة دفع التأمين الإجباري.

الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة السيارة المنتهية

هناك بعض الأوراق التي يجب على السائق تقديمها للمرور لتجديد رخصة السيارة المنتهية، والتي جاءت كالتالي: 

  • ورقة الفحص الفني التي يتم استلامها بعد فحص السيارة بالمرور.
  • تقديم شهادة المخالفات.
  • إيصال سداد التأمين الإجباري.
  • رخصة السيارة ويجب أن تكون باسم صاحب الترخيص.
  • بطاقة الرقم القومي ويجب أن تكون سارية.

ازاي استعلم عن مخالفاتي

ووفق نيابة المرور فإن الاستعلام والتظلم على كافة مخالفات السيارة يهدف الحفاظ على سرية بيانات صاحب السيارة، مؤكدة ضرورة إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف الخاص بمالك السيارة كشرط أساسي لإظهار جميع المخالفات المدونة على السيارة أو رخصة القيادة من المرور، في الوقت الذي أكد قانون المرور على مضاعفة غرامة المخالفة في حال تكرار قائد السيارة نفس المخالفة المرورية للمرة الثانية، خلال فترة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.

 

طرق الاستعلام عن مخالفات المرو مجانًا برقم اللوحة 2023

خطوات تجديد رخصة السيارة أون لاين 2022

1- على الراغب في تجديد رخصة السيارة أون لاين 2022، ثم زيارة بوابة المرور الإلكترونية، من خلال هذا الرابط. 

 

2- قم باختيار تسجيل مستخدم جديد.

 

3- ادخل البيانات الأساسية المطلوبة للتسجيل على الموقع الإلكتروني، والتي تتمثل في: 

 

- الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي. 

 

- البريد الإلكتروني «يجب أن يكون مفعلا». 

 

- كلمة المرور، ثم تأكيدها.

 

- العنوان، والوظيفة، والجنسية.

 

- رقم المحمول، والرقم القومي.

 

- المقطع الأول لاسم الأم.

 

- رقم المصنع.

 

- المحافظة.

 

- ادخل رمز التحقق.

 

4- اضغط على «سجل الآن». 

 

5- اختار «تجديد رخصة السيارة».

 

وعليك دفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة، ويجب معرفة أنه لا يجوز توصيل رخصة السيارة أون لاين، في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني​​​.

تجديد رخصة السيارة إلكتروني ا خطوات تجديد رخصة السيارة المنتهية 2023

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