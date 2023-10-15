شهيد العمل.. كمبروسر مياه ينهي حياة طالب داخل مغسلة سيارات بسوهاج

توفي طالب في منتصف العقد الثاني من العُمر، صعقًا بالكهرباء، أثناء عمله بمغسلة سيارات، لامست يداه إحدى أسلاك الكهرباء العارية بـ كمبروسر المياه، دائرة مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول المدعو (عمر ا ع م- 16 سنة- طالب- ويُقيم دائرة المركز)، جثة هامدة، إدعاء صعق كهرباء.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال والدته المدعوة (منى ج ع ا- 36 سنة- ربة منزل- وتُقيم بذات الناحية)، قررت بأنه أثناء عمل نجلها المذكور بمغسلة سيارات بذات الناحية، ملك المدعو (عماد ح ع ا- 21 سنة- طالب- ويقيم بذات الناحية)، لامست يداه إحدى أسلاك الكهرباء العارية بـ كمبروسر المياه؛ مما أدى لصعقه ووفاته، ونفت الشبهة الجنائية، وأفاد مالك المغسلة بمضمون ما تقدم.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة صدمة عصبية؛ نتيجة

صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي صرحت بالدفن.