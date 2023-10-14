عامل ينهي حياة زوجته الحامل داخل مسكنهما في سوهاج

انتهت حياة ربة منزل في نهاية العقد الثالث من العُمر، وهي في الشهور الوسطى من فترة الحمل، على يدي زوجها عامل في منتصف الثلاثينات من العُمر، خنقًا؛ إثر نشوب مشاجرة بينهما عقب مشادة كلامية، داخل منزلها دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بانتهاء حياة ربة منزل عشرينية "حامل"، على يدي زوجها، دائرة المركز.

وبإنتقال ضباط مباحث مركز شرطة أخميم، برئاسة المقدم إبراهيم صقر، رئيس مباحث المركز، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عامل وزوجته، دفعت الزوج إلى خنق زوجته بيديه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه.

تم القبض على المتهم، وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيداً لعرضه على النيابة العامة.