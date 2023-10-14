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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قافلة جامعة سوهاج البيطرية تتجه لقرية الكوله بمركز أخميم وتناظر 315 حالة مجاناً

صدى البلد

نفذت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج قافلة علاجية لقرية الكوله بمركز أخميم، وذلك ضمن سلسلة القوافل البيطرية المجانية التي تنفذها الكلية بمدن وقري المحافظة الأكثر احتياجاً،  ضمن مبادرة حياة كريمة، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة ، أن إدارة الجامعة وضعت خطة  للمساهمة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" من خلال إطلاق عدد من القواقل العلاجية البيطرية المجانية، بهدف تنمية الثورة الحيوانية.

وأضاف أن نجاح هذه القوافل يؤكد الإقبال الكبير على الخدمات التى تقدمها الجامعة لهم.

وقال الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجامعة تحرص علي تنفيذ هذه القوافل بصفة دورية، وذلك في إطار الدور المحوري الذي تلعبه الجامعة لخدمة المجتمع، حيث تم بالقافلة مناظرة ٣١٥ حالة مرضية في العيادات وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأضاف الدكتور أسامة حسن أبو شامة عميد الكلية، أن القافلة ضمت فرق علاجية في مختلف التخصصات الإكلينيكية (الجراحة البيطرية – الولادة وأمراض نقص الخصوبة – الأمراض الباطنة والأمراض المعدية – أمراض الدواجن).

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جامعة سوهاج

كما أدت القافلة دور وقائي للحيوانات الغير مريضة من خلال مكافحة الطفيليات الخارجية عن طريق الرش بالمبيدات الحشرية والطفيليات الداخلية بتجريع مضادات الديدان لكل الحالات المترددة.

وذلك إلى جانب إجراء عدد من العمليات الجراحية من قبل الأساتذة المتخصصون،  وعلاج حالات العقم وتأخر الولادات.

جدير بالذكر أنه شارك فى القافلة عدد ١٢ عضو هيئة تدريس والهيئة المعاونة بالكلية، وعدد ٣٥ طالبا من الفرقة الرابعة والخامسة بالكلية.

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