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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حادث هز قلوب الجميع.. تفاصيل مأساوية في انقلاب أتوبيس سوهاج

حادث انقلاب - ارشيفية
حادث انقلاب - ارشيفية

زلزت واقعة إنقلاب أتوبيس تابع لشركة سفر وسياحة شهيرة، على طريق "سوهاج_ البحر الأحمر"، أكثر من 4 محافظات، حيث أن المصابين من ابناء محافظات:" الأقصر- قنا- القليوبية- سوهاج"، وسالت دم..اء أعين الكثير من أهالي تلك المحافظات.

دم..اء تسيل على الطريق وسط عتمة الليل الكاتمة، وصوت إنقلاب الأتوبيس على "سوهاج_ البحر الأحمر"، أحدث ضجيجًا رجف قلوب الجميع، حادث مروع شهدته محافظة سوهاج، دائرة مركز شرطة أخميم شرق المحافظة، منذ عدة دقائق، قلب حال أكثر من 4 محافظات.

لتسود عتمة الليل وتصبح عتمة الفاجعة التي أحدثها الحادث بين اهالي أكثر من 4 محافظات هم:" الأقصر- قنا- القليوبية- سوهاج"، حيث أصيب 21 شخصًا بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وننشر لكم في سطورنا التالية اسماء بعض المصابين في إنقلاب أتوبيس تابع لشركة سياحة شهيرة، قادم من مدينة قفط بمحافظة قنا، على طريق "سوهاج_ البحر الأحمر"، دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

محافظ سوهاج ينتقل إلى موقع حادث انقلاب أتوبيس على طريق البحر الأحمر

ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب أتوبيس على طريق "سوهاج - البحر الأحمر"

اسماء مصابي حادث سوهاج

 

ومن بين المصابين كل من:" محمد عبدالله لظمي- 22 سنة- ويقيم ساقلتة- مصاب بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وحسين خالد العزمي- 20 سنة- الأقصر- مصاب ببتر بالقدم اليمنى- مجند، وعمر محمد عبداللطيف- 19سنة- الأقصر- كدمات وجروح متفرقة بالجسم- مجند، وعلي عزت محمود- 22 سنة- قنا- كسور وكدمات متفرقة بالجسم".

حادث سوهاج اخميم

"وعزت محمود- 56 سنة- قنا- كسور وكدمات متفرقة بالجسم، وحسين صابر 25 سنة- شبرا- كسور وكدمات متفرقة بالجسم، وخمسيني مجهول الهوية مصاب باشتباه نزيف بالمخ وكسر بعظام الجمجمة وجرح قطعي بالرأس ودرجه الوعي 3، ورجب سعيد احمد- 34 سنة- قنا- كسور وكدمات متفرقة بالجسم".

“وزينب محمد ابراهيم- 50 سنة- القليوبية- مصابة بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وعبدالرحمن محمد ياسين- 23 سنة- قنا- كسور وكدمات متفرقة بالجسم، ومصطفى حسين عبدالراضي- 25 سنة- الأقصر- كسور وكدمات متفرقة بالجسم”.

"ومصطفى محمود نصر- 21 سنة- القليوبية- كسور متفرقه بالجسم، وحاتم هاني محمد- 21 سنة- الأقصر- كسر مضاعف باليد وجرح قطعي بالرأس، وعمر عبدالصبور عمر- 23 سنة الأقصر- مصاب بكسور وكدمات متفرقة بالجسم".

وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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