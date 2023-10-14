محافظ سوهاج ينتقل إلى موقع حادث انقلاب أتوبيس على طريق البحر الأحمر

انتقل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، منذ قليل، إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ من أجل الاطمئنان على حالات مصابي حادث انقلاب أتوبيس على طريق "سوهاج_ البحر الأحمر”، وذلك بصحبة الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد النحاس مدير مستشفى سوهاج الجامعي.

وتابع المحافظ عملية نقل المصابين، واطمأن على الخدمات الطبية المُقدمة لهم، موجهًا بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لجميع المُصابين حتى تماثلهم للشفاء، داعيًا المولى عز وجل أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.

وكانت غرفة الأزمات الرئيسية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا، منذ قليل، بوقوع حادث انقلاب أتوبيس على طريق “سوهاج_ البحر الأحمر”، وقد تم الدفع بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث؛ لنقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بانقلاب أتوبيس تابع لشركة سياحة شهيرة، ووجود مصابين، على طريق "سوهاج_ البحر الأحمر"، دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين إنقلاب أتوبيس تابع لشركة سفر وسياحة شهيرة، على طريق "سوهاج_ البحر الأحمر"؛ إثر اختلال عجلة القيادة بيدي السائق، وإصابة 21 شخصًا، وعلى الفور تم الدفع بعدة سيارات إسعاف.

ومن بين المصابين كل من:" محمد عبدالله لظمي- 22 سنة- ويقيم ساقلتة- مصاب بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وحسين خالد العزمي- 20 سنة- الأقصر- مصاب ببتر بالقدم اليمنى- مجند، وعمر محمد عبداللطيف- 19سنة- الأقصر- كدمات وجروح متفرقة بالجسم- مجند، وعلي عزت محمود- 22 سنة- قنا- كسور وكدمات متفرقة بالجسم".

"وعزت محمود- 56 سنة- قنا- كسور وكدمات متفرقة بالجسم، وحسين صابر 25 سنة- شبرا- كسور وكدمات متفرقة بالجسم، وخمسيني مجهول الهوية مصاب باشتباه نزيف بالمخ وكسر بعظام الجمجمة وجرح قطعي بالرأس ودرجه الوعي 3، ورجب سعيد احمد- 34 سنة- قنا- كسور وكدمات متفرقة بالجسم".

“وزينب محمد ابراهيم- 50 سنة- القليوبية- مصابة بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وعبدالرحمن محمد ياسين- 23 سنة- قنا- كسور وكدمات متفرقة بالجسم، ومصطفى حسين عبدالراضي- 25 سنة- الأقصر- كسور وكدمات متفرقة بالجسم”.

"ومصطفى محمود نصر- 21 سنة- القليوبية- كسور متفرقه بالجسم، وحاتم هاني محمد- 21 سنة- الأقصر- كسر مضاعف باليد وجرح قطعي بالرأس، وعمر عبدالصبور عمر- 23 سنة الأقصر- مصاب بكسور وكدمات متفرقة بالجسم".