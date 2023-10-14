عاجل| إصابة 21 شخصًا في انقلاب أتوبيس على طريق سوهاج البحر الأحمر

أصيب 21 شخصًا بجروح وكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم إثر إنقلاب أتوبيس تابع لشركة سياحة شهيرة، قادم من مدينة قفط بمحافظة قنا على طريق "سوهاج البحر الأحمر"، دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بانقلاب أتوبيس تابع لشركة سياحة شهيرة، ووجود مصابين، على طريق "سوهاج_ البحر الأحمر"، دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين إنقلاب أتوبيس تابع لشركة سفر وسياحة شهيرة، على طريق "سوهاج_ البحر الأحمر"؛ إثر اختلال عجلة القيادة بيدي السائق، وإصابة 21 شخصًا، وعلى الفور تم الدفع بعدة سيارات إسعاف.

انقلاب أتوبيس على طريق سوهاج

وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.