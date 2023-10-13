غدًا.. انقطاع المياه بالطوابق العليا بقرى طما في سوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن انقطاع المياه بالادوار العليا بمدينة طما وقرى السكساكا وقاو غرب ومشطا والعتامنة وكوم العرب والمدمر وكوم اشقاو والسعادة والحسامدة والحديقة بمركز طما بسوهاج السبت الموافق 14 اكتوبر 2023.

وذلك في تمام الساعة الواحدة صباحا وحتى الخامسة فجرا من نفس اليوم، ولمدة 4 ساعات.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واضاف انه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال الصيانة بالمحطة.

محافظة سوهاج

واوضح حسن محمود مدير الخط الساخن ان الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكتروني www.scww.com.eg.

وانه سيتم تشغيل كافة المحطات الارتوازية بكامل طاقتها كما تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.