موقع جامعة سوهاج الإلكتروني يُحقق مراكز مُتقدمة عالميًا وفقاً لتقييم similar web

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بأن الموقع الإلكتروني للجامعة حقق تقدمًا ملحوظًا، وفقًا لتقييم موقع similar web للتحليل الرقمي، لإصدار شهر سبتمبر ٢٠٢٣ ، حيث تقدم موقع الجامعة ٩ مراكز على مستوى الجامعات المصرية و أصبح في المركز الـ٢٨ بعدما كان في المركز ٣٧.

وعلى مستوى المواقع الإخبارية المصرية ارتفع نحو ٩٥٩ مركزا ليصبح ترتيبه ٢٥٩٧ بينما على مستوى العالم تقدم ٥٦٫٧٨٥ مراكزاً ليكون في الترتيب ٢٦٩٫٧٨٣.

وقال الدكتور حسان النعماني أن هذا التقدم يأتي في ضوء الجهود المبذول من قبل وحده البوابة الإلكترونية للنهوض بجودة الموقع والخدمات المقدمة، موضحاً ان موقع Similar web من أهم المواقع المتخصصة في تحليل المواقع الالكترونية من حيث عدد زيارات الموقع، معدل الارتداد.

جامعة سوهاج

وعدد الصفحات التي تمت مشاهدتها في الجلسة الواحدة على الموقع و مدة بقائه ، أهم مصادر الزيارات، وتفاصيل عن الزوار (الاهتمامات، البلد، اللغة المستخدمة).

وأوضح الدكتور محمد حشمت مدير وحده الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالجامعة، أن معدل الزيارات خلال شهر سبتمبر بلغ نحو ١٦٢ الف زيارة، وبمعدل وقت يقضيه الزائر على الموقع بـ 4:30 دقيقة، ومعدل 4:02 صفحة يشاهدها الزائر الواحد ، مشيرًا إلي أن أكثر الدول التي تم الدخول منها مصر، بنجلاديش، عمان و الجزائر.

وأشار المهندس طه أحمد خلف نائب مدير البوابة الإلكترونية بالجامعة أن الموقع يصدر تقييمه كل شهر، وان الفئة العمرية للزوار تتراوح ما بين ١٨-٤٥ عامًا، وأكثر منصات التواصل الاجتماعي التي يأتي منه زيارات فيسبوك، يوتيوب، وتشكل الأجهزة المحمولة (الهاتف) نسبة ٧٨% من حركة المرور على الموقع.