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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بـ240 جنيهًا.. توفير لحوم بلدي طازجة للعاملين بجامعة سوهاج

صدى البلد

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، جانب من توزيع اللحوم الطازجة للعاملين بالجامعة بأسعار أقل من مثيلاتها بالسوق المحلي، التي تنظمها نقابة العاملين بالجامعة، بالتعاون مع مديرية التموين بسوهاج، وذلك بالحرم الجامعي القديم.

وذلك بحضور الدكتور عبدالناصر يسن نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور خالد عبداللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة والمجتمع، والمحاسب اشرف القاضي أمين عام الجامعة، وأحمد العارف نقيب العاملين، ولفيف من أعضاء مجلس نقابة العاملين.

وقال الدكتور حسان النعماني أن تنفيذ الغعالية بهدف تخفيف الأعباء المالية عن العاملين بالجامعة، من خلال بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في السوق المحلي، مؤكداً على جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة تلبي جميع احتياجات العاملين.

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وأشاد "النعماني" خلال جولته التفقدية بهذه المبادرة التي تعمل على الحد من إرتفاع الأسعار في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، مطالباً نقابة العاملين بالتوسع في تلك النوعية من السلع والمستلزمات الاساسية والغير اساسية بأسعار مخفضة، مؤكداً أن إدارة الجامعة لن تدخر وسعاً في سبيل توفير كل احتياجات العاملين على مدار العام.

وقال المحاسب أشرف القاضي أن توفير اللحوم البلدي جاء بناء على طلب العاملين، لافتاً إلى أن عملية التوزيع شهدت إقبالاً وتنظيم من العاملين، نظراً لجودتها وبيعها بأسعار مناسبة مقارنة بأسعار السوق المحلي، وذلك ضمن مبادرة نقابة العاملين لتوفير  سلع أساسية بأسعار مخفضة.

وقال أحمد العارف نقيب العاملين،  إن سعر الكيلوجرام الواحد يبلغ ٢٤٠ جنيها ويتضمن ١٥٠ جرام دهون بيضاء، وكذلك تم توفير كبدة بلدي طازجة بسعر ٣٠٠ جنيه للكيلو، موجهاً شكره باسم العاملين للدكتور حسان النعماني لدعمه اللامحدود لجميع فعاليات النقابة في كل ما يخص العاملين بالجامعة.

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